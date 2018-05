Migranti | ‘devi dire che sei mio figlio’ | scafista minaccia 12enne

meteoweb.eu

: RT @pellescura: L’ondata euroscettica o sovranista porta all’apice dei governi personaggi di basso spessore. Il motivo sta nel fatto che pe… - kyrawolf : RT @pellescura: L’ondata euroscettica o sovranista porta all’apice dei governi personaggi di basso spessore. Il motivo sta nel fatto che pe… - sarafm08 : RT @pellescura: L’ondata euroscettica o sovranista porta all’apice dei governi personaggi di basso spessore. Il motivo sta nel fatto che pe… - Lando51 : RT @pellescura: L’ondata euroscettica o sovranista porta all’apice dei governi personaggi di basso spessore. Il motivo sta nel fatto che pe… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Deviche sei mio figlio altrimenti mi mandano di nuovo in Tunisia”. Per eludere le indagini aveva finto di essere partito con il figlio, costringendo un ragazzino di 12 anni, che viaggiava da solo, a mentire. Adesso per lui e per un connazionale è scattato il fermo. Per gli investigatori sono loro gli scafisti delle imbarcazioni soccorse nel Canale di Sicilia con a bordo 296sbarcati lo scorso venerdì a Pozzallo. Si tratta di Haitem Dahman, 35 anni, e Chahed Lassad, 34 anni. A incastrarli sono stati i loro compagni di viaggio che agli uomini della Squadra mobile di Ragusa, ai militari della Guardia di finanza e ai carabinieri hanno raccontato le lunghe fasi della traversata. Per partire dalla coste della Tunisia ognuno di loro avrebbe pagato mediamente 1.000 euro e proprio i due fermati avrebbero condotto le imbarcazioni. A ...