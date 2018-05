Migranti | Catania Sc | per Palermo si allontana incubo hotspot

Migranti : approda a Catania il piccolo Miracle - ma anche i sopravvissuti alla sparatoria di Bali Walid : Riprendono i flussi dei Migranti d alla Libia. Duemila approda ti, o in arrivo entro domani, in Sicilia. Tra loro anche chi è scampato agli spari dei trafficanti del più grande centro di detenzione ...

Migranti - Procura di Catania insiste su Open Arms ma ong non accetta interrogatorio : Il comandante della nave e il responsabile dei soccorsi in mare rifiutano perchè le indagini sono di competenza di Ragusa. Confermati i reati di sequestro e di immigrazione clandestina. Cade il reato ...

Migranti - la vicenda di Catania e altri atti disumani : Sono convinto che ogni persona dotata di un minimo di senso di umanità si sarebbe comportata come i volontari spagnoli dell’organizzazione ProActiva Open Arms rifiutando di consegnare i Migranti che avevano salvato ai loro aguzzini libici. E questo non solo per indiscutibili motivazioni di carattere etico, ma anche per l’esistenza di una norma giuridica ben precisa, da molto tempo presente nell’ordinamento internazionale e in ...