Migrante ‘Spiderman’ scala palazzo e salva bimbo

calcioweb.eu

: Scala 4 piani a mani nude e salva bimbo appeso a un balcone: il migrante eroe - Corriere : Scala 4 piani a mani nude e salva bimbo appeso a un balcone: il migrante eroe - Corriere : Lo «Spiderman di Francia» si arrampica e salva un bimbo appeso a un balcone - demofiliaco : RT @karika10: #Mamoudou , Ha salvato un #bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano di un palazzo. #migranti #Parigi #Franc… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Parigi, 28 mag. (AdnKronos) – Hato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano di un. E’ l’eroico gesto compiuto da Mamoudou Gassama, iloriginario del Mali che sabato non ha esitato a mettere a rischio la propria vita perre un bambino che rischiava di precipitare nel vuoto in undi rue Marx-Dormoy, al 18esimo arrondissement di Parigi.Il giovane, 22 anni, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco: lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha ricevuto all’Eliseo.IL VIDEO – Il suo intervento spontaneo, filmato, è stato visto da milioni di persone sui social: in pochi secondi, il 22enne hato la facciata dell’edificio per raggiungere il bambino sospeso. “Un atto di estremo coraggio, fedele ai valori di solidarietà della nostra ...