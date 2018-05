MICS 2018 | il congresso mondiale dedicato alla Valvola Mitrale

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Torna quest’anno il– The Mitral Conferences, ilbiennale organizzato dMitral Academy, associazione con sede in Italia nata con l’intento di promuovere la cultura dellae favorire il confronto e l’aggiornamento di professionisti, che si terrà a Roma presso l’Università Urbaniana l’8 e il 9 giugno. Ilsi alterna con il Mitral Conclave, che si svolge ogni due anni a New York. Ilriunisce oltre 100 esperti da tutto il mondo che si confronteranno sulle nuove procedure di chirurgia mininvasiva per trattare le patologie della, con particolare attenzionechirurgia riparativa. L’edizione di quest’anno vede tra le novità le sessioni dedicate all’Aritmologia, all’Emodinamica, all’Elettrofisiologia eCardiologia Interventistica per tracciare un quadro sempre più completo delle specialità coinvolte ...