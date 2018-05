Michele Bravi annuncia le date del tour “Piano B”

Michele Bravi ha annunciato i concerti del nuovo tour Piano B : Due date molto speciali The post Michele Bravi ha annunciato i concerti del nuovo tour Piano B appeared first on News Mtv Italia.

Annunciati due concerti di Michele Bravi per il Piano B Tour : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Michele Bravi a novembre per il Piano B Tour: il cantante torna ad esibirsi dal vivo per due date esclusive tra Roma e Milano. Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2017 con Il Diario Degli Errori, l'album Anime di Carta certificato disco d'oro e un Tour nei club e teatri d'Italia, Michele Bravi torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto: due sono i concerti Annunciati per il mese di ...

Nero Bali : Elodie - Michele Bravi e Guè Pequeno in versione tropical : ROMA – Elodie torna sulla scena musicale con Nero Bali. Il singolo, che anticipa il nuovo album di inediti della cantante, vede la partecipazione di Michele Bravi e il rapper Guè Pequeno. “Ho scelto di cantare Nero Bali con Michele perché tra noi c’è sintonia e stima reciproca” – ha raccontato Elodie – “Gué, invece, è […] L'articolo Nero Bali: Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno in versione tropical proviene da NewsGo.

Elodie è tornata : è uscito il singolo "Nero Bali" con Michele Bravi e Gué Pequeno : Il trio delle meraviglie

Audio e testo di Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno - il nuovo singolo pronto a dominare l’estate : Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano arriva a più di un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Tutta colpa mia, con cui Elodie si è classificata ottava nella serata finale. Nero Bali è il singolo che anticipa un nuovo progetto discografico, probabilmente in uscita verso ...

Nero Bali - Elodie - Michele Bravi e Gué Pequeno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno, Nero Bali: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno è Nero Bali: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Come riportato da All Music Italia, Elodie ha commentato così la collaborazione con Michele e Gué: “Ho scelto […]

Il Fan Caraoke con Alvaro Soler e Michele Bravi - in tv il 16 maggio : tutti gli ospiti della puntata (video) : Questa sera in tv l'appuntamento con il Fan Caraoke con Alvaro Soler e Michele Bravi: la quarta puntata dello show on the road vedrà ospite il cantante spagnolo insieme ad alcuni amici e colleghi. Il programma è ripartito lo scorso 25 aprile, condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, in onda in seconda serata a partire dalle 23:20 su Rai 2. Questa sera altri tre fan si contenderanno l'incontro esclusivo con Alvaro Soler: ...

Michele Bravi - viso gonfio e tanto dolore : «Mi fa male». Cosa è successo prima di Amici : Durante il serale di Amici del 12 maggio Michele Bravi è apparso con il viso gonfio e dolorante. Il tutor ha spiegato tutto nelle sue stories su Instagram: quel ghiaccio che tiene premuto contro la ...

Elodie : in arrivo il nuovo singolo "Nero Bali" feat. Gué Pequeno e Michele Bravi : BOOM!

In arrivo Nero Bali di Elodie - il nuovo singolo in collaborazione con Michele Bravi e Guè Pequeno : Nero Bali di Elodie è il nuovo singolo in arrivo su tutte le piattaforme digitali streaming e download il prossimo 18 maggio. Si tratta di una collaborazione doppia: Nero Bali di Elodie è un featuring con l'amico e collega Michele Bravi e il rapper Guè Pequeno. Attraverso i social, la cantante ha svelato alcuni dettagli del brano e la copertina del singolo, che mostra il corpo di una donna ricoperto di fiori colorati. Michele Bravi, ...

AMICI SERALE 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata ed eliminati : Michele Bravi ospite a sorpresa? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:13:00 GMT)

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del 'Seralone' - video - : ... 'Ho iniziato a lavorare con loro qualche mese fa, mettendo a disposizione quello che io fino ad oggi ho imparato e vissuto con la musica e facendomi raccontare il loro mondo e la loro creatività'. E,...

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del “Seralone” (video) : Michele Bravi nelle casette di Amici 2018, incontra la squadra blu e la squadra bianca in piena fase serale. Il tutor dell'edizione numero 17 di Amici di Maria De Filippi, si reca a far visita alle due squadre prima che affrontino le nuove sfide in vista per il "seralone". "C'è da dire che questa squadra blu è molto sobria", commenta Michele Bravi. La squadra bianca, invece, è più "introspettiva". "I sorrisi vanno conquistati", dichiara Zic ...

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : Michele Bravi guarda il trono over di Maria al Teatro Ariston : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:11:00 GMT)