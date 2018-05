“Mi dispiace | non sono fatta per questo mondo” Pubblica questo agghiacciante scatto su

“Mia madre… Non me lo aspettavo”. GF - dispiacere e ansia per Alessia Prete - confusa e spaventata : Solitamente quando un concorrente impegnato in un reality show ha la possibilità di vedere un parente o un amico che non vede da tanto quello che va in scena è un siparietto dolce e commovente, con le lacrime a sgorgare puntualissime spinte dall’emozione. Quello che invece abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2018 è stato un momento ben diverso e decisamente più ricco di tensione. Protagonista ...

“Mi dispiace - ma devo dirtelo”. Nuvole nere su Filippo e Lucia al Grande Fratello : Continuano i colpi di scena in un’edizione del Grande Fratello davvero senza pace e costretta a fare i conti con la spada di Damocle degli sponsor in fuga, che hanno spinto la produzione a provvedimenti drastici nei confronti di una serie di concorrenti che si erano macchiati di comportamenti aggressivi e sessisti: prima l’espulsione di Baye per il bullismo contro Aida, poi quella di Luigi Favoloso per la volgare frase scritta ...

Capotreno picchiato a Cremona - l’aggressore : “Mi dispiace - ho sbagliato” : Capotreno picchiato a Cremona, l’aggressore: “Mi dispiace, ho sbagliato” L’intervista in diretta a Pomeriggio Cinque: “Un viaggio infernale per nostro figlio disabile”. Continua a leggere L'articolo Capotreno picchiato a Cremona, l’aggressore: “Mi dispiace, ho sbagliato” proviene da NewsGo.

“Michelle - perdonami. Mi vergogno come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scusarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...