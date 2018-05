Meteo | caldo con le ore contate | tornano temporali anche forte intensità

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e violenti temporali : attenzione a grandine e tornado : 1/9 ...

Il Meteo torna 'pazzo' : settimana tra caldo e tempesta : Quella che sta per iniziare sarà una settimana a due facce per il meteo: ci aspettano giorni divisi tra afa e pioggia, tra caldo e tempesta. Un tempo '...

“Caldo - ma per poco”. Meteo - afa e umidità diffusa. Poi cambia tutto : dove sono attesi temporali e grandinate : È arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscalderà l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel weekend il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino. ...

Previsioni Meteo Estate 2018 : caldo sull’Europa sudoccidentale - inizio stagione più fresco a nord-ovest : Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le Previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i Meteorologi non hanno buone notizie per quanto ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Maggio con caldo super ma è solo un’illusione d’estate. A inizio Giugno torna il maltempo : 1/22 ...

Meteo - Scipione incendia il fine settimana : ecco il vero caldo : Dopo tanta pioggia ecco il vero caldo: l'anticiclone Scipione ha portato sole e afa sull'Italia, dopo un lungo periodo contrassegnato da maltempo e perturbazioni varie. Nei prossimi giorni...

Meteo - caldo in Umbria : temperature anche oltre i 30 gradi : In Umbria è arrivata l’estate, almeno sotto il profilo delle temperature riportate dal centro funzionale della Protezione civile. Nel pomeriggio di oggi si sono registrati valori anche superiori ai 30 gradi, come a Orvieto (30,8), Foligno e Petrignano (30,1). Colonnina di mercurio tra 7 e 29 gradi praticamente ovunque fatte salve le zone montane. A Perugia la massima è stata di 28,5, a Terni 28,6. temperature analoghe a quelle delle altre ...

Meteo Sardegna - arriva il caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...

Meteo - caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio : Meteo, caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio Temperature estive su tutta la penisola fino a domenica, quando arriveranno correnti atlantiche più fresche al Nord. IL Meteo DI SKY TG24 Parole chiave: Meteo ...

Meteo - estate all'improvviso : «Temperature più alte della media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...

Meteo - caldo in arrivo per l'ultimo weekend di maggio - : Temperature estive su tutta la penisola fino a domenica, quando arriveranno correnti atlantiche più fresche al Nord. IL Meteo DI SKY TG24

Meteo - questo weekend arriva l'estate. Sole e caldo da spiaggia un po' in tutta Italia : Dopo settimane di piogge e nuvole, finalmente spunterà il Sole. Primo assaggio d'estate questo week end un po' in tutta Italia, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione che farà schizzare in alto le temperature ben oltre le medie stagionali. Ma occhio comunque ai temporali, che rimarranno sempre in agguato sui rilievi alpini e, localmente, anche lungo la dorsale appenninica. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni per ...

Meteo - arriva Scipione e porta il grande caldo : il termometro sfiora i 30 gradi : arriva il grande caldo: da oggi l'anticiclone africano Scipione comincerà la sua avanzata verso l'Italia e l'atmosfera si farà via via più stabile e calda. Il team del sito iLMeteo.it comunica che le ...

Meteo - arriva Scipione e porta il grande caldo : il termometro sfiora i 30 gradi : arriva il grande caldo: da oggi l'anticiclone africano Scipione comincerà la sua avanzata verso l'Italia e l'atmosfera si farà via via più stabile e calda. Il team del sito iLMeteo.it comunica che le ...