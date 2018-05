Messina | segregata in casa e abusata dal convivente | arrestato ventitreenne

liberoquotidiano

: Segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente, denuncia e fa arrestare il compagno - Infomessina : Segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente, denuncia e fa arrestare il compagno - MessinaWebTv : Messina: segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente - - messinaora : #cronaca #messina Segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente: in manette un 23enne -… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Palermo, 28 mag. (AdnKronos) -in, maltrattata esessualmente. Si è trasformato in un incubo il sogno di una ragazza di 23 anni diche un anno fa aveva deciso di andare a convivere con il suo compagno. Un uomo geloso e violento che sin dall'inizio della convivenza ha c