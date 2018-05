Messi | Argentina sogna ma non i migliori

Argentina - Pavon : “sogno di giocare con Messi” : Elemento decisivo per la conquista del bicampionato da parte del Boca Juniors e anche per il buon andamento dei gialloblù in Libertadores, il 22enne Cristian Pavon ha dato talmente buona prova di sé da convincere il ct Jorge Sampaoli a convocarlo per i Mondiali. In patria lo paragonano all’ex romanista e atalantino Claudio Caniggia e lui, in conferenza stampa, non si tira indietro: “Sono felice che mi paragonino a Caniggia perché è ...

Argentina : l'ipotetica formazione ai mondiali 2018 - Messi intoccabile Video : E' una delle candidate alla vittoria finale di Russia 2018 [Video]. Anche se la qualificazione a questi mondiali l'Argentina ha dovuto sudarsela parecchio, non c'è dubbio sul fatto che Messi e compagni sono una delle squadre più forti che ci sono in circolazione. Alla guida della nazionale albiceleste c'è un allenatore davvero molto bravo e preparato come Sampaoli, che ha dovuto effettuare delle scelte molto dolorose stilando la lista dei 23 ...

Argentina - Messi è Adamo e Maradona Dio : il murale per ispirare i giovani talenti : Argentina, Messi è Adamo e Maradona Dio: il murale per ispirare i giovani talenti L’artista locale Santiago Barbeito ha realizzato una versione ‘sportiva’ della “Creazione di Adamo” di Michelangelo Continua a leggere

Argentina - Ruggeri consiglia Messi : 'Fai un passo indietro al Barça e pensa al Mondiale' - : pensate che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Leo può chiamare il presidente del club e dire 'questa è la 'mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla ...

Bomba sui Mondiali - l'allarme dall'Argentina : brutte voci su Messi : I Mondiali di Russia si avvicinano, e in Argentina cresce l'ansia per le condizioni di Lionel Messi . Le voci che rimbalzano da fonti vicine alla Seleccion non rassicurano i tifosi argentini. Il ...

Messi : “Finale mondiale Argentina-Spagna? Firmo.. a patto di vincere” : “Quanti anni ancora mi restano da giocare? Non lo so nemmeno io”: svicola, come fa sempre sul campo di calcio, Leo Messi intervistato dalla rivista della Federcalcio spagnola prima dell’amichevole tra le Furie Rosse e l’Argentina e ripresa oggi dalla stampa iberica. Al momento non c’è un orizzonte perchè, spiega, “la voglia c’è e sto benissimo fisicamente per cui non so quando lascerò il calcio. E’ ...

Argentina - Bilardo : 'Messi? Come Maradona e Pelé se vince il Mondiale' : TORINO - 'Messi sa che deve vincere il Mondiale per essere al livello di Pelè e Maradona'. A parlare così è il tecnico dell'Argentina campione del mondo in Messico nel 1986, Carlos Bilardo , in un'...

Spagna-Argentina 6-1 - svelato lo sfogo di Messi : 'Alziamo la testa e andiamo avanti' : Lo scorso martedì per l'Argentina è arrivata una batosta inaspettata. 6-1 il risultato finale contro la Spagna, una sconfitta che in rarissime occasioni aveva raggiunto dimensioni così ampie. L'ultima ...

Spagna-Argentina 6-1 - Messi aveva fatto un discorso ai compagni : TORINO - La nostra delusione è paragonabile a pochissimi altri episodi sportivi degli ultimi anni. Ma il 6-1 rimediato dall' Argentina contro la Spagna forse può ricordare , a tratti, la mancata ...

Argentina sotto processo : il k.o. di Madrid è un trauma. "Perduti senza Messi" : "Possiamo solo pregare perché Messi arrivi in piena forma al Mondiale", ha concluso l'ex campione del mondo Mario Kempes. Un altro grande ex come Batistuta ha invece ammesso che la situazione è "...

La Spagna segna la sesta rete all'Argentina e Messi si alza e se ne va : Iincredibile il 6-1 subito dall'Argentina in un'amichevole premondiale con la Spagna a Madrid. Risultato disastroso, non solo nei numeri ma anche per il gioco, per una formazione che si sente ed è ...

Argentina - Messi ancora dolorante. Niente Spagna per la Pulce : Brusca retromarcia a poche ore dal calcio d'inizio di Spagna-Argentina: Messi, il protagonista più atteso, non sarà della partita. Al contrario di quanto annunciato alla vigilia da Sampaoli e dallo ...