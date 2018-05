Mercato NBA | Marcus Smart lancia la bomba | “valgo oltre 14 milioni” | addio a Boston molto

sportfair

: Marcus Smart sulla situazione contrattuale con i Celtics: “Valgo onestamente molto di più” - mariot_22 : Marcus Smart sulla situazione contrattuale con i Celtics: “Valgo onestamente molto di più” - basketinside360 : Celtics, Smart verso l'addio: 'Valgo più di 12-14 milioni a stagione' - - basketinside360 : Il giorno di San Crispino di LeBron - -

(Di lunedì 28 maggio 2018)alimenta le voci diche lo vorrebbero lontano dai Celtics nella prossima annata, nonostante la qualifying offer presente nel suo contratto “To be honest, I’m worth more than $12-14 million”. Parole e musica di. La guardia deiCeltics, parlando ai microfoni di ESPN, ha alimentato qualche dubbio in merito al suo rinnovo contrattuale.ha infatti dichiarato di valere12-14 milioni di dollari, una cifraelevata per le casse di. Tale richiesta potrebbe dunque portare ad unestivo alla franchigia con la qualesi è messo in mostra in questi playoff, giocando un basket sì d’altissimo livello, ma forse le cifre richieste sono un po’ eccessive per un team di vertice come i Celtics. Altrove, in squadremeno blasonate, la guardia potrebbe di certo guadagnare di più, ma senza competere ...