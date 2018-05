“Meghan | c’è un problema” Royal wedding | l’accusa è clamorosa Una voce pensare che

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il 19 maggio 2018 Meghan Markle ha sposato il principe Harry d’Inghilterra. Nei giorni precedenti e nei giorni a seguire non si è parlato d’altro che di quel matrimonio che è senza dubbio il matrimonio dell’anno. La Markle, dopo le nozze, ha ricevuto il titolo di Duchessa del Sussex mentre Harry è diventato il Duca del Sussex. Il titolo nobiliare è il dono che la regina ha fatto agli sposi. Subito dopo il, la Markle è apparsa già “diversa”. Per il primo dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno del Principe Carlo (nato il 14 novembre) tutti hanno notato la stessa cosa: Meghan aveva già una “luce” nuova. È apparsa subito più principesca, più composta, più impostata. Qualcuno, a dire il vero, ha anche avanzato l’ipotesi che sia già incinta,che sarebbe confermata da tutti gli abiti scelti dall’ex attrice che lasciano una certa morbidezza nella zona dell’addome. Ma ...