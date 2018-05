ideegreen

: RT @franciungaro: #Medicina di precisione e personalizzata con l’ #intelligenza #artificiale: presente e futuro - WELLNESS4G : RT @franciungaro: #Medicina di precisione e personalizzata con l’ #intelligenza #artificiale: presente e futuro - alelomi : RT @franciungaro: #Medicina di precisione e personalizzata con l’ #intelligenza #artificiale: presente e futuro - franciungaro : Medicina di precisione e personalizzata con l’intelligenza artificiale: presente e futuro. L’intelligenza artificia… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ladinon è quella che usa il bisturi o il laser in modo particolarmente accurato, è una modalità innovativa che mira a “confezionare” cure e terapie ad hoc per ciascun paziente. Delle cure che calzino a pennello, su ogni persona che deve essere curata, quindi, lasta nel rispondere alle esigenze del paziente singolo e non visto come appartenente ad una tal categoria di malati. (altro…)diIdee Green.