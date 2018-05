Mediapro presenta le garanzie | ma insiste sul canale tematico

Diritti tv - Mediapro presenta reclamo al Tribunale di Milano : È stato presenta to il reclamo di Mediapro contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che il 9 maggio scorso ha di fatto sospeso il bando con cui il gruppo spagnolo aveva messo in vendita i Diritti tv ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...