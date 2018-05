Matteo Salvini | Se Berlusconi dà la fiducia a Cottarelli salta il centrodestra

Matteo Salvini "arrabbiato come una bestia". Berlusconi? "Sembra la Merkel - se vota Cottarelli addio alleanza" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'Euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital. Lo spread ha aperto in calo? "Bene, gli amici che decidono chi governa evidentemente sono felici. Ma allora risparmiamo ...

Matteo Salvini "arrabbiato come una bestia. Uscita dall'euro era solo ultima ratio". Berlusconi? "Sembra la Merkel" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital.Giorgetti al posto di Savona, prosegue il leader del Carroccio, "avrebbe fatto esattamente le stesse cose di Savona", ma ...

Di Maio e il disperato tentativo di convincere Salvini e Savona : «Ma Matteo voleva le urne» : Ora nel Movimento 5 Stelle si apre una partita interna: in molti iniziano a dire «Salvini ci ha tradito». Battista è con Di Maio (per ora)

Ha vinto Matteo Salvini : Ha vinto Matteo Salvini, ha vinto battendo tutti i suoi alleati passati e presenti.Continua a leggere

Matteo Salvini - il veto di Mattarella che ha fatto saltare tutto : 'Io non chino la testa' : Fino all'ultimo colloquio di questo pomeriggio con Matteo Salvini , Sergio Mattarella ha confermato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Una posizione che ha fatto letteralmente saltare i nervi al leader leghista che, dal comizio a Terni per le amministrative, ha denunciato: 'Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. ...

Matteo Salvini all’attacco : “elezioni subito” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”.Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. E’ stata la comunicazione fatta al termine dell’incontro tra il ...

Anche Matteo Salvini è stato ricevuto da Sergio Mattarella : Al Colle domenica pomeriggio sono saliti prima il segretario della Lega Matteo Salvini, poi il capo politico del Movimento 5

Matteo Salvini - lo sfogo con i fedelissimi sul veto di Mattarella : 'Basta trattare - andiamo al voto' : La tensione in casa Lega alla vigilia della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale ha spinto Matteo Salvini a convocare i suoi in via Bellerio a Milano per valutare anche l'ipotesi che, fino a ...

Matteo Salvini : "Daremo a Conte la lista dei ministri della Lega" : Matteo Salvini è tornato a parlare dei lavori per la composizione del governo, mentre nel dubbio continua senza sosta la propria campagna elettorale - stasera sarà alla Festa della Lega di Martinengo e a quella organizzata a Dalmine, entrambi in provincia di Bergamo.Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook e attaccato a più riprese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivelato oggi che già ...

'Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo' : Claudio Amendola non nasconde il suo apprezzamento per il leader leghista, ma nutre qualche perplessità sul contratto Lega-M5s

"Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo" : Un Claudio Amendola a tutto tondo sulle pagine de "La Verità": la carriera, lo spettacolo e la politica. E di nuovo Matteo Salvini: "Ridirei che il leader leghista è il più abile, non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo"."Forse anziché il migliore, direi il più abile o il più furbo. Aggiungerei anche un 'purtroppo' o un 'ahimé', per evitare l'etichetta di leghista ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Governo - Matteo Salvini : oggi nomi Lega - passi indietro già fatti : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani', ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che oggi si è occupata,...

Matteo Salvini - l'avvertimento apocalittico al Quirinale : 'Il rischio è la frattura tra palazzi del potere e popolo' : Matteo Salvini rompe il silenzio sull'attuale stallo nella formazione del governo sulla nomina del prof. Paolo Savona al ministero dell'Economia. Dopo il post su Facebook 'Ora sono arrabbiato', in riferimento alle indiscrezioni sulla contrarietà del Quirinale per la figura dell'economista anti-euro, il leader della Lega ha avvertito: '...