MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO DA BARBARA D’URSO “Savona | Lega e M5s d’accordo per

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con MATTEO SALVINI : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...

Luigi Di Maio e MATTEO SALVINI da Barbara D'Urso : La crisi istituzionale arriva nel salotto di Barba D'Urso. I leader del Movimento 5 stelle e della Lega, Luigi Di Maio e e Matteo Salvini, saranno ospiti della D'Urso nel programma di Canale 5, "Pomeriggio 5".

Luigi Di Maio e MATTEO SALVINI da Barbara d'Urso/ Diretta live a Pomeriggio 5 : nasce l'alleanza tra M5S-Lega? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Pomeriggio 5, Diretta live. l'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da Barbara d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:22:00 GMT)

Lega - cosa farà MATTEO Salvini?/ Coalizione di Centrodestra in bilico : ipotesi alleanza con M5s - la Meloni... : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:36:00 GMT)

MATTEO SALVINI : “Non è vero che volevamo andare alle urne” : Matteo Salvini respinge il sospetto di avere spinto verso nuove elezioni. “Non è vero che volevamo andare alle urne: il

MATTEO SALVINI a Silvio Berlusconi : 'Se Forza Italia vota Cottarelli - alleanza finita. Lega con il M5s? Forse' : Non c'è maggioranza possibile in Parlamento, dunque, ma il voto sull'esecutivo 'di tregua' potrebbe comunque avere conseguenze clamorose sulla politica Italiana.

MATTEO SALVINI : "Non abbiamo mai pensato all'uscita dall'euro" : Il leader della Lega Matteo Salvini, ancora più infervorato di ieri e ormai ufficialmente in campagna elettorale, è intervenuto stamattina a "Circo Massimo" su Radio Capital per commentare quanto accaduto ieri e quando accadrà nelle prossime settimane.A far saltare tutto, come ben sappiamo, è stata la nomina di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, imprescindibile per Salvini e impossibile per Mattarella. Lo spauracchio della possibile ...

MATTEO SALVINI "arrabbiato come una bestia". Berlusconi? "Sembra la Merkel - se vota Cottarelli addio alleanza" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'Euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital. Lo spread ha aperto in calo? "Bene, gli amici che decidono chi governa evidentemente sono felici. Ma allora risparmiamo ...

Di Maio e il disperato tentativo di convincere Salvini e Savona : «Ma MATTEO voleva le urne» : Ora nel Movimento 5 Stelle si apre una partita interna: in molti iniziano a dire «Salvini ci ha tradito». Battista è con Di Maio (per ora)

Ha vinto MATTEO Salvini : Ha vinto Matteo Salvini, ha vinto battendo tutti i suoi alleati passati e presenti.Continua a leggere

MATTEO SALVINI - il veto di Mattarella che ha fatto saltare tutto : 'Io non chino la testa' : Fino all'ultimo colloquio di questo pomeriggio con Matteo Salvini , Sergio Mattarella ha confermato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Una posizione che ha fatto letteralmente saltare i nervi al leader leghista che, dal comizio a Terni per le amministrative, ha denunciato: 'Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. ...

MATTEO SALVINI all’attacco : “elezioni subito” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”.Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. E’ stata la comunicazione fatta al termine dell’incontro tra il ...