Matteo Renzi | È l' ora dell' alternativa repubblicana | il Pd non litighi

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più scuse - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Matteo Renzi si fa il suo partito : l'indiscrezione - con lui pezzi di Forza Italia : Il simbolo di questa nuova Forza politica, che andrebbe a incarnare quel 'partito della Nazione' di cui si era iniziato a parlare già ai tempi del Patto del Nazareno, Renzi lo starebbe cercando da ...

Si materializza la scissione del Pd : Matteo Renzi fonda il suo En Marche : E’ il “punto di non ritorno, ognuno per la sua strada”. Sarebbe il pensiero di Matteo Renzi confidato ai più

Il nuovo partito di Matteo Renzi agita soprattutto i renziani : Roma. Il nuovo partito di Matteo Renzi, ancora in stato di progettazione, agita soprattutto i Renziani, che sul tema sono spaccati, non del tutto convinti che dar vita a un movimento alternativo al Pd sia la strada giusta. Renzi invece considera l’assemblea di sabato scorso un punto di rottura defin

Matteo Renzi - il retroscena sulla frase rubata contro Maurizio Martina : come lo umilia : È dal 4 marzo scorso che i dirigenti della minoranza Pd tentano in tutti i modi di liberarsi di Matteo Renzi , anche se finora i risultati sono stati scarsi, se non controproducenti. Dopo che l'ex ...

Matteo Renzi umiliato anche da Pietro Grasso : sondaggio - ecco il gradimento dei leader : Per onor di cronaca, anche il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , distacca Renzi dall'alto del suo 29% , pari con Silvio Berlusconi , .

Matteo Renzi umilia ancora il Pd : dimissioni congelate - Martina resta reggente : Matteo Renzi continua a dettare legge nel Partito democratico . E i suoi 'nemici' interni continuano a subire umiliazioni. Era successo una prima volta subito dopo le elezioni del 4 marzo, quando l'ex ...

Matteo Renzi - la confidenza ad Augusto Minzolini : 'Se Luigi Di Maio arrivasse a Palazzo Chigi...' : Bruciare i nomi dei possibili premier di un governo Lega-M5s è una precisa strategia usata da Luigi Di Maio per andare a Palazzo Chigi. Ne è convinto Matteo Renzi che rivela ad Augusto Minzolini il ...

Matteo Renzi - il re è nudo. Ma nel Pd nessuno se ne accorge : La famosa favola di Arthur Andersen racconta come l’imperatore di Danimarca si mise addosso un abito inesistente, comprato da due truffatori, che l’avevano convinto della qualità così particolare dei tessuti che gli stolti non potevano vederla. Così il re grullo, sfilava nudo al corteo e tutti i cortigiani plaudivano per quell’abito meraviglioso inesistente, fino a che un bambino – con la forza dirompente della sua ...

Matteo Renzi vuole il congresso subito : è di nuovo scontro nel Pd : Che il Pd vada a congresso per eleggere il nuovo segretario è deciso. Se farlo subito o nel 2019 e a chi far 'reggere' intanto il partito, è al centro di un nuovo braccio di ferro. Che, salvo mediazioni, porterà alla conta nell'Assemblea nazionale di sabato 19 maggio.Matteo Renzi si è convinto, spiegano i parlamentari a lui vicini, che non si possa attendere oltre e si debba convocare subito il congresso: le primarie ...

'La peggior disgrazia possibile' - la tremenda profezia del Big : che fine - brutta - farà Matteo Renzi : Inizia così il vaticinio del Divino Otelma a la Zanzara su Radio 24 sul futuro della politica italiana. "Costui farà una gran brutta fine', annunzia Otelma, 'è un incrocio tra Erdogan, Putin e il ...

Fatture false - chiesto il processo per i genitori di Matteo Renzi : Fatture false, chiesto il processo per i genitori di Matteo Renzi Fatture false, chiesto il processo per i genitori di Matteo Renzi Continua a leggere L'articolo Fatture false, chiesto il processo per i genitori di Matteo Renzi proviene da NewsGo.

Genitori di Matteo Renzi - fatture false : chiesto rinvio a giudizio | : La Procura di Firenze ha chiesto il processo per i Genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'accusa per i due è di emissione di fatture false da parte di loro aziende. L'avvocato dei ...