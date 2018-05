Mattarella vs Di Maio e Salvini | scontro istituzionale | e c i d istituzionale

La pazienza di Mattarella con Salvini e Di Maio : Tanto che Mattarella propone una collocazione alternativa per Savona dentro il governo, per esempio alle Finanze, spacchettando il maxiministero dell'Economia, o anche in un altro dicastero. Al ...

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Sergio Mattarella e l'impeachment - la sfida finale a Luigi Di Maio : 'Facessero pure - tanto so che...' : L'accusa di Luigi Di Maio e Giorgia Meloni è quella di 'attentato alla Costituzione' per aver opposto una valutazione negativa di natura politica sulla nomina di Paolo Savona ministro dell'Economia. ...

Governo - né con Mattarella né con Salvimaio : Sergio Mattarella ha fatto più di un errore e pagheremo cara questa insipienza nella gestione della crisi. Però quando Giuseppe Conte ha aggiunto nel suo discorso di accettazione dell’incarico le frasi filo-euro, stava evidentemente mentendo. Tenere il punto su Paolo Savona – indicato al ministero dell’Economia – ha significato, infatti, ribadire che la strategia del Governo sarebbe stata il “piano B”. ...

E Luigi Di Maio chiese l’impeachment per Mattarella : È Luigi Di Maio il primo a chiederlo: impeachment per Sergio Mattarella. Il capo politico del Movimento 5 Stelle a Fabio Fazio al telefono dice: «Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni della popolazione». Questa la reazione a caldo dalle prime ore della ...

Di Maio - Salvini e Mattarella : le colpe condivise di una crisi di sistema : Le prove di forza si fanno soltanto quando si è sicuri di vincere. E Sergio Mattarella ha perso. Anche perché l’esito era già segnato: Matteo Salvini aveva deciso da tempo di tornare alle elezioni per rafforzare il controllo sul centrodestra, fagocitare quel che resta di Forza Italia e neutralizzare le opposizioni interne alla Lega di chi – come Roberto Maroni e Luca Zaia – contestano da sempre la scelta di trasformare un partito ...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. --M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche ...

Scontro istituzionale senza precedenti. Di Maio chiederà l'accusa di alto tradimento per Mattarella : L'incarico a Giuseppe Conte è durato solo quattro giorni. Domenica sera si è consumata una delle crisi istituzionali più dure della storia repubblicana, con al centro il Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è opposto alla nomina di Sergio Savona all'economia causando prima la ritirata del professor Conte e poi una serie di attacchi da parte del leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio e della Lega Matteo ...