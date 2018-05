Mattarella | sui social anche minacce di morte

La solidarità a Mattarella sotto assedio - tra attacchi di Lega e M5s e minacce di morte sui social : ROMA - Contro gli attacchi politici e le aggressioni sui social che investono il Quirinale si costituisce nella società civile un fronte pro Mattarella, con iniziative di ogni tipo in suo favore in ...

Mattarella - minacce choc sui social. Ma in tanti stanno con lui. E la polizia postale interviene : tanti grazie, molte manifestazioni di stima ma anche molti insulti e addirittura minacce di morte . Contro Sergio Mattarella i fan del governo Conte hanno cominciato a tirar fuori il peggio mentre il ...

Sui social sostegno a Mattarella ma anche insulti. La Lega ai sindaci : "Via la foto del Presidente dagli uffici" : social divisi sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sono tanti quelli che manifestano il loro sostegno al Capo di Stato ci sono anche tantissimi che gli rivolgono messaggi di odio e di insulto.sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la ...

Governo - Cottarelli da Mattarella per l'incarico : dubbi sui numeri in Parlamento : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella...

“Il Presidente non ha margine nella scelta dei ministri” : la bufala di Toninelli sui poteri di Mattarella : Danilo Toninelli, capogruppo del Movimetno 5 Stelle al Senato, attribuisce al costituzionalista Costantino Mortati parole scritte invece da Temistocle Martines nel suo manuale di Diritto Costituzionale. Martines specifica, in un paragrafo non riportato da Toninelli, che “un ruolo attivo e propositivo può tuttavia essere assunto, con somma cautela, dal Presidente della Repubblica in caso di 'crisi di sistema' e può coinvolgere, in misura più o ...

Governo - Conte rinuncia. Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» - e convoca Cottarelli : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo. I giallo-verdi accusano Mattarella, il Quirinale replica: «Ho agevolato in tutti i modi la nascita del nuovo Governo»

Governo - Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : "No a imposizioni sui ministri" : Conte getta la spugna, si apre una crisi istituzionale senza precedenti. E' fallita la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno...

Governo - Conte rimette il mandato Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo. I giallo-verdi parlano di veti del Colle, il Quirinale replica: «Irrigidimento dei partiti». Durato un’ora il colloquio tra Mattarella e Conte

Mattarella : responsabilità sui migranti : 18.04 "L'Italia crede alla collaborazione" con l'Africa e "lo dimostra l'impegno sul fronte delle migrazioni". Lo sottolinea il Presidente Mattarella, nel suo discorso per il 55/o anniversario dell'Unione Africana. "E' un fenomeno - aggiunge - di portata storica che va governato da Africa ed Europa insieme, con lungimiranza e spirito di responsabilità". L'Italia "finora in prima linea a sostegno di un approccio volto a sconfiggere le cause ...

L'irritazione di Mattarella : nessun diktat sui ministri : ... che hanno blindato il nome di Paolo Savona, indicato più volte come figura ideale a ricoprire il ruolo di ministro dell'Economia. Ma non è detto che gli attriti tra il Colle e i partiti siano dovuti ...

Mattarella ha conferito l'incarico a Conte. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...