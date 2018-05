Mattarella | minacce choc sui social Ma in tanti stanno con il Presidente Indaga la

Mattarella - minacce e insulti sui social : la polizia postale avvia un monitoraggio : “Muori bruciato vivo“, “Comunista schiavo di Bruxelles”, “Mafioso di merda, da fucilare subito”. C’è davvero di tutto tra gli insulti e le minacce di morte rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Colpevole, secondo gli autori dei post su Facebook e Twitter, di aver impedito la nascita del governo Cinquestelle-Lega e, per questo, “Ipocrita antitaliano” e “venduto come ...

Mattarella - sui social anche minacce di morte : Al premier incaricato avrebbe proposto anche l'Interim all'Economia, trovando in Conte una certa resistenza, un pò per la sua formazione come giurista e non come economista e poi, avrebbe tagliato ...