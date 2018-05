Mattarella | la forza tranquilla finalmente scoperta dagli italiani

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Mentre gliapparecchiavano la cena di una domenica sera qualunque, Sergiosi èrivelato a loro per quello che è: un drago, apparso finora agnello agli osservatori meno attenti. Misurato, resiliente, corridore dalle lunghe distanze, come ogni democristiano che si rispetti. Uno che alla spavalderia dei suoi nemici (perché questo ora sono, Di Maio, Salvini) ha risposto con la misura. Ai proclami apocalittici di quelli, ha abbozzato con una sintesi riepilogativa. Alle minacce scomposte, ha opposto un alzata di sopracciglio e la carta costituzionale alla mano. Alle 21 di domenica sera s’è ritrovato per la prima volta in vita sua come «top hashtag». Già, perché in questa impacciatissima trattativa trimestrale per un governo inedito giocata persino su Twitter, conta pure questo. Il Presidente che non ha neanche mai twittato era lì in prima posizione: #, ...