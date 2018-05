Mattarella | il suo operato secondo il diritto costituzionale Il prof | “La norma non

Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio : "Non ha rispettato il volere dei cittadini" : "Siamo molto arrabbiati. Il Quirinale non ha rispettato il volere dei cittadini, per questo ho tolto la foto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal mio ufficio dove ricevo i cittadini e celebro i matrimoni". Loredana Pizzi, sindaco di Lazzate – comune di 8mila abitanti in provincia di Monza e Brianza – è stata tra i primi amministratori locali ad aderire all'iniziativa lanciata da Paolo Grimoldi.Il deputato e ...

Cottarelli è un errore di Mattarella. Ed l’assist perfetto per i suoi accusatori : Cottarelli è un economista che da sempre nell'immaginario collettivo fa rima con tagli, austerity e tutti gli altri comandamenti europei. È un "tecnico" ma ha avuto un rilevante ruolo politico nel governo Letta ed inevitabilmente associato con il partito che le elezioni le ha perse. Un governo di transizione è un pessimo messaggio: se l'alternativa è andare al voto allora che si voti.Continua a leggere

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Sibilia (M5S) : “Impeachment di Mattarella ipotesi concreta - suo comportamento fuori da ogni logica” : Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, l'onorevole M5S Carlo Sibilia commenta la decisione del capo dello Stato relativa al veto su Paolo Savona all'economia e, riguardo alla richiesta di impeachment per il presidente Mattarella, dichiara: "E' effettivamente un'ipotesi su cui dobbiamo ragione in maniera seria e concreta perché a me sembra non ci sia tra le prerogative del presidente della Repubblica la possibilità di bloccare la nomina di un ...

Mattarella in difesa del suo ruolo e dell’euro : «Non subisco imposizioni» : Pressato dai diktat di M5S e Lega Mattarella ha messo prima gli interessi nazionali del Paese e il ruolo di garanzia che svolge il presidente della Repubblica che non è ma stato violato e che lui decide non venga violato nemmeno questa volta...

Mattarella difende il suo ruolo e l’euro. Domani Cottarelli convocato al Colle : Pressato dai diktat di M5S e Lega Mattarella ha messo prima gli interessi nazionali del Paese e il ruolo di garanzia che svolge il presidente della Repubblica che non è ma stato violato e che lui decide non venga violato nemmeno questa volta...

Sergio Mattarella senza paracadute - pronto il piano estremo : il suo governo : Il governo di Giuseppe Conte balla sull'orlo del precipizio e Sergio Mattarella corre ai ripari: convinto a non mollare il suo veto su Paolo Savona all'Economia, il Capo dello Stato secondo il Giornale è già pronto a rispolverare il suo 'piano B'. 'Un governo del presidente che traghetti il Paese alle elezioni', perché di fronte al diktat di Matteo ...

Giuseppe Conte - i legami del premier con Sergio Mattarella : che rapporti ha con suo figlio : Dietro di lui ci sarebbero personaggi molto noti della politica italiana, presunti amici di vecchia data o colleghi in ambito universitario.

Alessandro Di Battista - il violentissimo attacco a Sergio Mattarella e al suo braccio destro Ugo Zampetti : Un governo capace soprattutto di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno ...

Aldo Moro : Mattarella - “liberare il suo pensiero dalla prigione”/ Sondaggio choc : metà studenti non sa chi sia : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:40:00 GMT)

Alle 17 scade l’ultimatum - poi Mattarella darà l’incarico per il suo governo neutrale : Il Presidente aspetterà fino a metà pomeriggio. Poi darà uno sguardo alla pendola dietro la scrivania e, se nulla sarà successo, verso le cinque conferirà l’incarico per il «suo» governo. Come premier, Sergio Mattarella ha in mente un nome su cui i collaboratori più stretti sono riusciti finora a mantenere il segreto. L’incaricata (o incaricato) sc...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella nomina suo premier - l'ira di Di Maio contro Lega-PD (9 maggio) : ULTIME NOTIZIE, 9 maggio: l'ira di Di Maio contro Lega e PD, aumenta la pressione su Berlusconi. Coppa di Francia, la favole del Les Herbiers si interrompe contro il PSG(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 04:35:00 GMT)

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Sarno 20 anni dopo - Mattarella : "Una tragedia favorita dallo sfruttamento del suolo" : Il Capo dello Stato: "Quelle immagini sono un monito per l'intera nazione, piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma"