Mattarella | governo del presidente per rassicurare i mercati e tornare al voto

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...

Governo - la Terza Repubblica nasce con la crisi del sistema. La scelta di Mattarella : no a Savona per salvare la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il Governo del cambiamento. I temi e non le persone, era ...

Di Maio a Che tempo che fa : “Nel governo sì a criminali e no a incensurati” e chiede messa in stato d’accusa di Mattarella : Queste le prime dichiarazioni di Luigi Di Maio intervenuto telefonicamente nel mezzo della trasmissione Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1: “Volevo trasmettere quanto siamo arrabbiati in questo momento eravamo a poco dal formare un governo del cambiamento. Il presidente ha respinto la lista dei ministri perché c’era dentro un ministro reo di aver criticato in passato nei suoi libri l’unione Europea e l’attuale situazione dei trattati che ...

Governo - Conte assieme a Di Maio e Di Battista dopo i colloqui con Mattarella : dopo i colloqui di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte al Quirinale, la serata che porta alla fine del Governo M5S-Lega che ci conclude con Giuseppe Conte che rimette le mani il mandato nelle mano i di Sergio Mattarella, vede lo stesso Conte, Luigi Di Maio ed Alessandro Di Battista riuniti per alcune ore in un ufficio romano. Sia in entrata che in uscita facce tese e nessuna voglia di parlare con i cronisti. I tre poi si sono diretti con lo ...

Governo - il no di Mattarella : cosa succede adesso? : Savona non passa e il Governo non c’è. Lo si era capito nel tardo pomeriggio che l’esecutivo gialloverde non avrebbe visto la luce. La conferma è arrivata dopo le 8 della sera. Il segretario generale del Quirinale Zampetti è uscito per primo e ha detto che Giuseppe Conte, il premier incaricato, ha sciolto la riserva rimettendo il mandato. Che significa niente Governo e palla che torna al presidente della Repubblica. Sono sue le parole più dure e ...