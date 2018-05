Mattarella deciso | entro domani lista Cottarelli

Sergio Mattarella ha deciso : incarico da premier a Carlo Cottarelli : Il dado è tratto, scatta il piano B. Carlo Cottarelli sarà il premier del Governo tecnico. Sergio Mattarella ha scelto l’ex commissario alla

Mattarella deciso a non mollare. Pronto il governo del presidente : Q ualcuno tratta ancora. Come Giuseppe Conte, che cerca una sponda con Macron, sposta i nomi della lista e piazza alla Farnesina il diplomatico di lungo corso Luca Giansanti, segno di buona volontà nel confronti del Colle. Qualcuno pensa che alla fine spunterà una mediazione, tipo Paolo Savona alle Politiche comunitarie, e la Lega se ne farà una ragione. Ma la tempesta perfetta sta per abbattersi sull'Italia e nessuno al momento sembra in grado ...

Mattarella ha deciso : alle 17.30 incarico da premier a Giuseppe Conte : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 17,30. Prima il Presidente della Repubblica ha

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Prima notaio e poi decisore. La metamorfosi di Mattarella : Nell'esercizio delle loro funzioni, i nostri presidenti della Repubblica hanno tenuto d'occhio la classica opera di Walter Bagehot sulla Costituzione inglese. Un libro che fotografa in...

Mattarella non ha ancora deciso su premier di garanzia : possibile slittamento annuncio : Dal presidente un solo riferimento alla situazione: 'un arbitro può condurre bene la partita se ha l'aiuto della correttezza dei giocatori' -

Mattarella ha deciso - governo di decantazione o elezioni a luglio : Mattarella ha deciso di mettere i partiti vincitori del 4 marzo con le spalle al muro. Dopo la sua comunicazione delle 18:35 di oggi, riguardo all’impasse che si è creata nel nuovo Parlamento per l’incapacità politica dei leader delle forze politiche che hanno i gruppi parlamentari più folti (M5S e Centrodestra) di trovare un accordo per un governo di coalizione, ha spiegato che proporrà l’incarico a un governo ...

Consultazioni - Mattarella ha deciso<br>I nuovi incontri domani e venerdì : Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora temporeggiano e il Pd insiste nel restare all'opposizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stabilito la data delle prossime Consultazioni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Questa volta l'ordine sarà invertito, nel senso che prima ascolterà le forze politiche e poi le cariche istituzionali, mentre la settimana scorsa ha incontrato prima i Presidenti di Senato e Camera, Maria ...

