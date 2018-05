MATTARELLA CONTRO SAVONA | PERCHÈ LO HA BOCCIATO Rinaldi | “A Borse chiuse pubblicherò

Di Maio chiama alla mobilitazione contro MATTARELLA il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Governo : contro gli esaltati accecati dal livore - io sto con MATTARELLA : E adesso basta. Davanti a tanta esaltazione, ignoranza, tracotanza e incompetenza le parole di ieri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella segnano un ritorno alla realtà e pongono un argine costituzionale a una deriva pericolosa. Non ci sono e non ci possono essere vie di mezzo in questa drammatica vicenda, la Lega e i 5 stelle hanno superato ogni limite democratico e istituzionale. Quelli che difendevano la Costituzione nel ...

Onda verde contro MATTARELLA : i sindaci leghisti tolgono la sua foto dagli uffici comunali : Negli ambienti leghisti il malcontento è montato subito dopo lo strappo su Paolo Savona e il conferimento dell'incarico a Carlo Cottarelli. Col passare delle ore la polemica con Sergio Mattarella si è fatta via via sempre più forte. Già ieri sera Eugenio Zoffili, consigliere comunale erbese e parlamentare del Carroccio, aveva chiesto sulla propria pagina facebook "la rimozione delle foto del presidente della Repubblica presenti negli uffici ...

Pinelli : scontro MATTARELLA-Salvini dopo l'addio di Conte. A un passo da nuove elezioni : Abbiamo letto tutti che lo spread ha toccato picchi inconsueti proprio quando si è diffusa l'ipotesi di Savona all'economia. Cosa doveva fare il Presidente? Poteva avallare una scelta che avrebbe ...

MATTARELLA vs. Di Maio e Salvini - scontro istituzionale - e c.i.d. istituzionale - - : All'alba dell'85° giorno di trattative, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha esercitato le sue prerogative sollevando dubbi sulla scelta di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. ...

MATTARELLA : 'Rafforzare la democrazia contro la minaccia della violenza' : La dichiarazione del Capo dello Stato in occasione dell'anniversario strage Piazza della Loggia - Nel pieno della crisi istituzionale le parole di Sergio Mattarella in occasione del 44esimo ...

Franco Bechis contro Sergio MATTARELLA : 'Tutta colpa sua - perché si è rovinato da solo' : È Franco Bechis sul Tempo a illustrare come la mossa kamikaze del Quirinale, che ha sbarrato la strada a Paolo Savona ministro dell'Economia e al governo di M5s e Lega , rischi di gettare nel caos l'...

Cosa è e come funziona l’impeachment invocato contro il presidente Sergio MATTARELLA : La prima a invocarlo è stata Giorgia Meloni: “Se il veto su Savona impedisse la formazione del governo chiederemo al Parlamento la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica”. Poi, è seguito l’attacco di Di Maio, che in una telefonata a ‘Che tempo che fa’ si è allineato alla leader di Fratelli d’Italia chiedendo l”impeachment’ per Mattarella. Ma Cosa si intende per impeachment? ...

Cottarelli al Colle. MATTARELLA 'Contro intolleranza - fedeltà a democrazia' : ... mentre i mercati sono in fibrillazione , dall'Ue arrivano i primi segnali di apprezzamento della mossa del capo dello Stato, che con il suo no a Paolo Savona all'Economia ha spinto Giuseppe Conte a ...

Governo Lega M5S : salta tutto. Scontro totale con MATTARELLA : Giuseppe Conte ha rinunciato all’incarico alla presidenza del Consiglio: salta così il Governo Lega M5S. Il veto del Presidente della Repubblica sull’economista Paolo Savona, a causa delle sue idee critiche sull’Euro, ha scatenato la furia congiunta di M5S, Lega e Fd’I e dato origine ad una crisi istituzionale senza precedenti. Il clima è teso, lo Scontro politico aspro e i due movimenti non accettano la mossa del Colle che ha già ...

Cottarelli arriva al Colle. MATTARELLA 'Contro intolleranza - fedeltà a democrazia' : ROMA - Il professor Carlo Cottarelli è arrivato al Colle in taxi per ricevere da Sergio Mattarella l'incarico allo scopo di formare un governo che tenga i conti in ordine. È entrato nel palazzo del ...

MATTARELLA - contro l'intolleranza fedeltà a democrazia : Ieri Conte aveva rinunciato all'incarico, ponendo fine all'ipotesi di un governo giallo-verde, dopo il No di Mattarella a Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro. Salvini: '...

Daniele Silvestri contro MATTARELLA - insultato su Twitter precisa : “Ho votato Potere al Popolo ma il veto su Savona è un errore” : Le opinioni di Daniele Silvestri contro Mattarella e la sua decisione di non varare la nascita del governo Conte rifiutandosi di nominare ministro dell'Economia il professor Paolo Savona hanno procurato al cantautore romano una sequela di insulti e critiche su Twitter. L'artista si è espresso contro la decisione del Presidente di bocciare la lista dei ministri presentata da Lega e Movimento 5 Stelle attraverso il premier incaricato Giuseppe ...

