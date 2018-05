Mattarella chiama Cottarelli | troika ed impeachment!

Chi è Carlo Cottarelli - l'uomo che Mattarella ha chiamato a guidare l'Italia : Economista con la convinzione che l'Italia abbia il potenziale per crescere di più. Carlo Cottarelli, 62 anni, convocato al Quirinale da Mattarella dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, è conosciuto più per il suo tentativo, per lo più fallito, di individuare e tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione come Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica, nominato nel 2013 ...

Governo : Conte rinuncia - Mattarella chiama Cottarelli| : Il capo dello Stato dice no a Savona all’Economia: «Sui ministri non posso subire imposizioni». Oggi l’economista ex Fmi al Quirinale per l’incarico. Lega e M5S, campagna contro il Colle |

Governo - Conte rinuncia e Mattarella chiama Cottarelli : Di Maio chiede l'impeachment : Conte getta la spugna, si apre una crisi istituzionale senza precedenti. E' fallita la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno...

Mattarella chiama Conte. Di Battista attacca il Colle : «Rispetti la volontà degli italiani» : Il capo dello Stato chiede conferma a Di Maio e Salvini sul nome del giurista candidato premier e lo convoca nel pomeriggio al Quirinale. Di Battista: «Mattarella non è un notaio ma neanche un avvocato», e mobilita la piazza.

Berlusconi "chiama" Mattarella : disponibile a guidare governo di centrodestra : Il leader di FI, da Aosta, affronta il nodo governo: "Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico". Poi si dice preoccupato dal giustizialismo M5s e prende la distanze da Salvini: "Non parla a nome del centrodestra".

