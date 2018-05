Mattarella affida l' incarico a Cottarelli Diretta Salvini | «Se Berlusconi lo vota addio

Saverio Raimondo : "Mattarella? Non dorme da marzo. Potrebbe affidarmi l'incarico : somiglio a Di Maio - ma non sbaglio i congiuntivi" : "Piacere, sono Saverio Raimondo, non Luigi Di Maio". Specificarlo è diventato obbligatorio da quando qualcuno ha notato la somiglianza con il leader pentastellato. Saverio Raimondo con la politica ha in realtà a che fare in maniera trasversale: comico di professione, per la quarta stagione consecutiva è alla guida di Comedy Central News - striscia satirica in onda tutti i venerdì alle 23 sul canale 124 di Sky - che di ...