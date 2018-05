Maria De Filippi l' ha cacciata da Amici | oggi finalmente la verità!

Maria De Filippi batte Fabio Fazio. Record per Massimo Giletti : Massimo Giletti al Record. Maria De Filippi con Amici batte Fabio Fazio La stagione televisiva 2017-2018 è quasi terminata ma le nuove sfide no. In via del tutto eccezionale però ieri sera si sono trovati a doversi scontrare Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo che Fa, e Maria De Filippi, conduttrice di Amici. La serata di ieri è stata particolarmente difficile. Una serata dove le news hanno prevalso sul resto a causa della crisi di governo. ...

Slitta la data della finale di Amici 2018 per una puntata in più? Ipotesi tra silenzio di Maria De Filippi e i 5 senza maglia : La data della finale di Amici 2018 è ancora quella del 2 giugno? Twitter nel caos, al termine della semifinale in onda domenica 27 maggio su Canale 5 per una serie di motivi. Innanzitutto Maria De Filippi non ha ricordato la data della finale, non ha dato appuntamento al pubblico alla finale di Amici 2018 bensì solo alla puntata successiva. Nessuno dei 5 concorrenti semifinalisti, inoltre, è stato eliminato. La finale a 4 potrebbe quindi ...

Simona Ventura elogia Maria De Filippi e parla di Barbara d’Urso : Maria De Filippi: Simona Ventura parla del loro legame professionale e privato Simona Ventura a ridosso della puntata di Amici 17 ha parlato delle sue colleghe Maria De Filippi e Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. La componente della giura esterne del talent di Canale 5 ha dichiarato che Maria è sempre stata una collega che è riuscita a darle una mano, e ciò non l’ha mai affatto sorpresa, in quanto le ...

Amici 17 : lo scherzo di Maria De Filippi a Einar - Irama vince ancora : Amici 17, puntata 27 maggio 2018: chi è stato eliminato e chi ha vinto la sfida Chi è stato eliminato ad Amici 17 nella puntata del 27 maggio 2018? Nessuno. Ebbene sì, alla fine la sfida tra Einar Ortiz e Emma Muscat si è conclusa con un salvataggio per entrambi i cantanti. Ma cosa è […] L'articolo Amici 17: lo scherzo di Maria De Filippi a Einar, Irama vince ancora proviene da Gossip e Tv.

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : 'Forse a un certo punto non ci vedrete più' : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Amici 2018 - a rischio la diretta : Maria De Filippi si scusa : Maria De Filippi dispiaciuta ad Amici 17: salta la diretta? Sono le 22:40 circa e Maria De Filippi ha lanciato una nuova pubblicità ad Amici 2018. Il nero però è durato più del previsto: dopo la consueta pubblicità infatti Mediaset non è riuscita a ripristinare il collegamento con lo studio Elios, tanto a mandare in onda una serie quasi infinita di promo, per svariati minuti. Su twitter si è scatenato subito il panico: cosa è accaduto alla ...

Salta il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi - puntata a rischio per problemi tecnici : il commento della conduttrice : Il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi Salta in piena semifinale e il pubblico è costretto a sorbirsi ben 12 minuti di pubblicità. Sarà felice Fascino, commenta la padrona di casa che si scusa con i telespettatori e spiega cosa fare nel caso in cui dovesse Saltare di nuovo la diretta su Canale 5: spegnere la TV. Non è il primo problema tecnico in questa edizione di Amici di Maria De Filippi. L'audio di Irama ne ha risentito più volte ...

GINO PAOLI/ "Sono venuto qui per molestare Maria De Filippi - tra 20 anni mi denuncia" (Amici 2018) : GINO PAOLI, protagonista indiscusso della musica italiana, questa sera raggiungerà il palco del serale di Amici per duettare assieme ad Einar, il cantante in gara nella squadra dei blu.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:45:00 GMT)

Maria De Filippi vuole il sangue di Fabio Fazio : il massacro in diretta : Saltato ieri sera per fare spazio in palinsesto alla finale di Champions League, Amici di Maria De Filippi va in onda questa sera, domenica 27 maggio in prime time su Canale 5. Gli ospiti sono Sophia ...

Amici - Maria De Filippi cacciò Lella Costa?/ Video - “No - sono stata io ad andarmene!” : la verità a TvTalk : Amici, Maria De Filippi cacciò Lella Costa? L'attrice e la sua verità dopo oltre 25 anni, nell'ultima puntata di TvTalk: "sono stata io ad andarmene".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:55:00 GMT)

Temptation Island vip - Simona Ventura confermata alla conduzione : “Maria De Filippi? Una vera amica” : L’indiscrezione rimbalzava sui siti da mesi, ma solo ora ha trovato l’ufficialità: Simona Ventura condurrà la prima edizione vip di Temptation Island, in onda da settembre su Canale 5. Il reality dei sentimenti, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda con successo ogni estate, quest’anno avrà la sua versione con i personaggi (più o meno) noti: coppie con la passione per i riflettori, dunque, metteranno alla prova ...

Simona Ventura/ “Barbara d'Urso? Quello che fa lei non saprei farlo. Maria De Filippi è una vera amica” : Simona Ventura: “Barbara d'Urso? Quello che fa lei non saprei farlo. Maria De Filippi è una vera amica”. Le ultime notizie sulla conduttrice che torna con Temptation Island Vip(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:24:00 GMT)