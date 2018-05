Marco Cecchinato | chi è il tennista palermitano Al Roland Garros 2018 prima vittoria in

Roland Garros 2018 : pazzesca rimonta di Marco Cecchinato. Battuto 10-8 al quinto set il rumeno Copil : La prima volta non si scorda mai e soprattutto se arriva dopo una pazzesca rimonta. Marco Cecchinato conquista il suo primo successo a livello Slam, battendo all’esordio nel Roland Garros 2018 il rumeno Marius Copil in cinque set con il punteggio di 2-6 6-7 7-5 6-2 10-8 dopo tre ore e quarantaquattro minuti di gioco. Inizio di partita difficile per Cecchinato, che risente probabilmente della tensione dell’essere favorito e perde ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi. Superato in due combattuti set Marco Cecchinato : La fiera delle occasioni sprecate: questo il riassunto del derby tra Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che si sono affrontati nel primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Ad imporsi, sulla terra battuta elvetica, è stato Seppi, numero 7 del seeding, che ha vinto per 7-5 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Cecchinato ha sprecato cinque set point nel primo parziale, dove era avanti 5-1, e sette palle per il controbreak nella seconda ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato - che lottatore! Merita l’onore delle armi : Per Marco Cecchinato l’avventura al Foro Italico si è conclusa, ma la qualità del match contro il n.10 del mondo David Goffin Merita la giusta considerazione. Alla vigilia molti prefiguravano un successo netto del finalista delle ATP Finals 2017. Esperienza e completezza le armi del belga. Il rosso Romano ha messo in scena una storia diversa. Il palermitano, quasi folgorato da un genio tennistico inspiegabile, ha dato libero sfogo alla sua ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato fa sognare ma deve arrendersi al terzo set contro David Goffin : Ci ha provato Marco Cecchinato ma la sua avventura negli Internazionali d’Italia 2018 a Roma termina qui. Il siciliano deve inchinarsi al n.10 del mondo David Goffin, vittorioso 5-7 6-2 6-2 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match molto ben giocato dall’azzurro che ha confermato il suo ottimo stato di forma, piegato da un tennista più esperto e con maggiori soluzioni. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il palermitano: ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Marco Cecchinato : che grinta! Batte Cuevas in rimonta e si regala Goffin al secondo turno : Un grande Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al secondo turno degli Internazionali d’Italia, superando l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set, 2-6 7-5 6-4. Una prestazione notevole da parte del siciliano, a conferma che il 2018 sembra essere proprio il suo anno, quello della definitiva maturazione, a 25 anni. La stagione sulla terra dell’azzurro è infatti cominciata con la prima vittoria in un 1000, al ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Voglio diventare il numero uno in Italia - belli i complimenti di Djokovic e Zverev” : In una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Marco Cecchinato parla del suo magic moment dopo la trionfo nel torneo di Budapest e la vittoria su Fabio Fognini a Monaco. Oggi l’esordio a Roma, dove il forfait all’ultimo momento di Paolo Lorenzi gli ha concesso la wild card, evitandogli le qualificazioni. Nel torneo magiaro ha dovuto sconfiggere il connazionale Seppi, poi ha battuto anche Fognini: ...

Tennis - ATP Monaco 2018 : si ferma contro Marton Fucsovics la corsa di Marco Cecchinato : Da un set point non concretizzato alla resa in due partite: queste le sliding doors che portano Marco Cecchinato alla sconfitta contro il NextGen magiaro Marton Fucsovics nel secondo turno del toreno ATP di Monaco di Baviera. Il Tennista ungherese si impone con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e mezza di gioco. A decidere la sfida, l’epilogo del primo set, nel quale l’azzurro parte molto bene, portandosi sul 3-0 non ...

Tennis - Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2° turno a Monaco di Baviera : Chi fermerà Marco Cecchinato? Non ci è riuscito neppure Fabio Fognini, che ha ceduto il passo al connazionale oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese il fresco vincitore del torneo di Budapest, in tabellone principale grazie allo special exempt, ha battuto in rimonta il numero 5 del seeding in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno ad attenderlo c’è il ...

TENNIS - Marco Cecchinato VINCE L'ATP BUDAPEST 250/ L'italiano batte Millman in finale : best ranking - è n°59! : TENNIS, MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250: l'azzurro piega in due set l'australiano Millman e ottiene il suo best ranking entrando nei primi 60 giocatori al mondo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Andreas Seppi vs Marco Cecchinato - semifinale Atp Budapest 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La parte bassa del tabellone di singolare del torneo ATP 250 di Budapest si è tinta d’azzurro: in semifinale ci sarà il derby italiano tra Andreas Seppi, numero 8 del seeding, e Marco Cecchinato, lucky loser. Il primo oggi ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre il secondo ha avuto la meglio sul tedesco Jan Lennard Struff. Domani dunque ci sarà la sfida tra il numero 55 ATP ed il numero 92: Seppi prima di arrivare ai quarti ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...