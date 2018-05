Maltrattamenti in un asilo | nuovo caso

Parma. Due maestre d’asilo arrestate per Maltrattamenti : Parma. Due maestre d’asilo arrestate per maltrattamenti – Con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, bambini tra i tre e i cinque anni, due insegnanti sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, nel Parmense. Secondo l’Arma le vittime terrorizzate erano costrette a subire violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive. “Mangia col piatto in mano come un animale”, è stata la frase ...

Maltrattamenti in un asilo del varesotto : misure cautelari per due maestre. Il video che documenta le violenze : Minacce, ingiurie, urla, percosse a bambini più piccoli di 5 anni. Nei guai sono finite due maestre di un asilo nido di Gavirate, in provincia di Varese. Come dimostrano le immagini, i carabinieri hanno documentato una serie di violenze contro i bimbi a loro affidati, di cui si sarebbero rese protagoniste le due insegnanti, una delle quali è la titolare del nido. L’indagine era stata avviata in seguito alle segnalazioni inquietanti e ...