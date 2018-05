Maltempo | nubifragio in Val Serina | allagamenti in strade e negozi

Maltempo - nubifragio e grandine a Foggia : “Gravi danni all’ortofrutta” : Bollettino di guerra in campagna, in particolare a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Amendola, a causa di nubifragi improvvisi, violente grandinate associate a trombe d’aria, secondo le prime segnalazioni degli agricoltori raccolte dalla Coldiretti di Foggia. “Disastrosi gli effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che proprio in questo ...

Maltempo - nubifragio ad Avellino : interventi dei Vigili del Fuoco : Forte Maltempo in Campania. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Avellino, proprio prima del passaggio del Giro d’Italia di ciclismo. Sono stati una quindicina gli interventi per allagamenti, nei comuni limitrofi ed in città. Il punto di maggiore criticità si è registrato sulla variante 7 bis, in prossimità della rotonda proprio davanti al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. La pioggia abbondante ha invaso di ...

Maltempo - nubifragio vicino Roma : allagamenti e auto bloccate : Strade, negozi e scantinati allagati, automobilisti bloccati nelle auto per l’acqua: sono oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel comune di Tivoli, alle porte di Roma, colpito da forti piogge nel pomeriggio. I pompieri sono intervenuti per allagamenti in strade, negozi e scantinati, e danni d’acqua in appartamenti. Almeno due i soccorsi per automobili rimaste bloccate, con persone all’interno, a causa ...

Maltempo Piemonte : nubifragio nella notte - allagamenti nel Pinerolese : Numerosi interventi dei vigili del fuoco nel Pinerolese per allagamenti e rimozione di alberi: un violento nubifragio si è abbattuto nella notte. La situazione più critica a Cavour dove le scuole medie oggi sono rimaste chiuse. Esondato anche un corso d’acqua minore, che ha allagato alcuni locali al piano seminterrato. Allagati anche diversi garage di alcune abitazioni private nella zona. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nella ...

Maltempo - ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

allagamenti e disagi al traffico a Roma colpita in serata da un violento nubifragio. Si registrano rallentamenti in varie zone della Capitale: dal Lungotevere a via Trionfale al Grande raccordo anulare. allagamenti in diverse strade della città interessate dalla forte pioggia.

Maltempo - nubifragio nel Comasco : allagato L’ospedale : Ha provocato danni nel Comasco un violento nubifragio nel pomeriggio. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi soprattutto nella zona sud della provincia: a Mariano Comense si e’ allagato l’ospedale e il reparto dialisi in particolare, ma non ci sono stati degenti da sfollare. Resta intanto chiusa per altre 24 ore la statale Regina, interrotta da domenica per pericolo frane tra i comuni di Argegno e Colonno. ...

Maltempo - nubifragio ad Orte : allagati binari e stazione : I binari e la stazione di Orte sono stati allagati dopo il nubifragio che si e’ abbattuto sulla cittadina nel pomeriggio. Diversi utenti stanno postando sui social foto e video di treni allagati all’interno delle carrozze e dei binari coperti dall’acqua. Anche il sottopassaggio della stazione e’ off limits. Box, garage, sottoscala e scantinati sono stati allagati e molte auto si sono ritrovate ad avere le ruote coperte ...

Un violento nubifragio ha colpito la zona di Orte, nella Tuscia, creando disagi anche alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e AV Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti.

Bomba d'acqua nel Pisano : salvati due anziani/ Video - Maltempo : nubifragio a Volterra - esondato l'Ema : Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:28:00 GMT)

Maltempo - nubifragio nel Sannio : bus di studenti bloccato per 2 ore : Un violento nubifragio ha colpito nuovamente Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti, tra l’altro, anche a San Marco dei Cavoti a causa di un incendio che ha interessato una mansarda. Qui un fulmine ha centrato il tetto di un’abitazione e la proprietaria di casa, per la paura e qualche lieve ferita, e’ stata ...

Maltempo : violento nubifragio nel Foggiano : Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia di Foggia. I comuni maggiormente colpiti sono quelli dei Monti Dauni come Candela dove stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco per allagamenti in scantinati e box anche se non vengono segnalati eccezionali difficoltà. Disagi, sempre per la violenza dell’acqua anche a Deliceto e a Rocchetta Sant’Antonio. Al momento non vengono segnalati ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Iglesias : in corso l’evacuazione della frazione San Benedetto : A causa degli effetti di un nubifragio che ha colpito l’area nella notte, è in corso l’evacuazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia e Forestale degli abitanti di una frazione di Iglesias (Sud Sardegna), San Benedetto: ci sarebbero problemi di stabilità dei costoni rocciosi e degli scavi minerari. L'articolo Maltempo Sardegna, nubifragio a Iglesias: in corso l’evacuazione della ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...