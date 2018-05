Maltempo | in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo e calamità : la Regione Veneto vara il progetto ‘Allerta’ : “Le esperienze fatte in occasione di eventi emergenziali hanno reso evidente quanto sia importante poter disporre di un canale istituzionalizzato per veicolare informazioni corrette da dare alla popolazione. I social network possono essere utili ma anche dannosi perché incontrollati. Con il progetto “Allerta” abbiamo scelto il canale televisivo per fornire informazioni alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo : Veneto - avvisi di protezione civile per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della ne

Maltempo : Veneto - viabilità regolare su A4 - A57 e raccordo Marco Polo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nonostante il deciso miglioramento delle condizioni meteo in atto, il piano neve rimane attivo: in queste ore sono in azione i mezzi spargisale per migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti. Il controllo e il monitoraggio delle attività svolte dai mezzi è garanti

Maltempo Veneto : viabilità regolare sulla A4 - A57 e sul raccordo Marco Polo : Traffico regolare e scorrevole questa mattina in tutte le competenze di CAV Spa, che gestisce Passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo. L’evento nevoso che ha interessato in particolare le prime ore della mattinata non ha creato particolari problemi alla circolazione, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti, specie in Tangenziale di Mestre, proprio a causa della movimentazione dei mezzi ...

Maltempo Veneto : migliora il meteo - ancora disagi sull’autostrada A4 : Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie Venete. Al momento si registrano lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 di Palmanova. Le condizioni meteorologiche, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle ore ...

Maltempo - Arpa Veneto : stop alla neve nel pomeriggio : La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull’alto Tirreno. Nella notte/primo mattino di lunedì 19 precipitazioni estese hanno ...

