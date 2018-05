Maltempo in Gran Bretagna | un morto e centinaia di evacuati

Maltempo - alluvione in Gran Bretagna : un morto e centinaia di case inondate : 1/6 ...

Maltempo - grandine e vento : alberi sradicati e serre sventrate : grandine, vento e pioggia hanno abbattuto piante, distrutto serre e danneggiato fino al 50% dei pascoli di montagna investiti dalla tempesta. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta nel nord Italia. In Lombardia la tempesta ha investito in particolare la provincia di Bergamo dove fango e acqua hanno invaso aziende e magazzini con serre di fiori sventrate dal crollo di un albero di 30 ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Allerta Meteo - SOS grandine per la frutta in raccolta : incubo Maltempo : Il maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta e’ “la peggiore calamita’ per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne dove dall’inizio dell’anno si contano gia’ 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avviso di ...

Maltempo - è allarme grandine : sarebbe la peggiore calamità : Il ritorno del Maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta è la peggiore calamità per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne, dove dall’inizio dell’anno si contano già 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro. Lo dice Coldiretti, in riferimento all’avviso di condizioni meteorologiche avverse della ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : pioggia incessante - allagamenti - grandinate mettono a dura prova le campagne : “pioggia incessante, allagamenti, grandinate hanno messo a dura prova le campagne pugliesi, dove l’eccezionale ondata di Maltempo sta pregiudicando sia le attivita’ di raccolta che di messa a dimora delle colture. In provincia di Foggia allagate anche le piante di meloni ad Apricena, oltre ai disastrosi effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che ...

Maltempo - nubifragio e grandine a Foggia : “Gravi danni all’ortofrutta” : Bollettino di guerra in campagna, in particolare a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Amendola, a causa di nubifragi improvvisi, violente grandinate associate a trombe d’aria, secondo le prime segnalazioni degli agricoltori raccolte dalla Coldiretti di Foggia. “Disastrosi gli effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che proprio in questo ...

Meteo - ancora Maltempo : due giorni di temporali e possibili grandinate : Continua l’instabilità del mese di maggio 2018. Oggi e domani il protagonista sarà ancora il maltempo che colpirà gran parte delle regioni, con piogge forti soprattutto al Nord e possibili grandinate. Atteso anche un calo termico di 7-8 gradi in particolare nelle regioni settentrionali. Poi da giovedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

