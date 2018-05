Maltempo | il Comune di Oristano alla Regione | è calamità naturale 

meteoweb.eu

: RT @infomobilitaMi: [#allertameteoLOM] Elevata soglia allerta ad arancione. Attivata procedura di monitoraggio per i fiumi #Lambro e #Seve… - ADM_assdemxmi : RT @infomobilitaMi: [#allertameteoLOM] Elevata soglia allerta ad arancione. Attivata procedura di monitoraggio per i fiumi #Lambro e #Seve… - PaolaRossi2610 : RT @infomobilitaMi: [#allertameteoLOM] Elevata soglia allerta ad arancione. Attivata procedura di monitoraggio per i fiumi #Lambro e #Seve… - infomobilitaMi : [#allertameteoLOM] Elevata soglia allerta ad arancione. Attivata procedura di monitoraggio per i fiumi #Lambro e… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Campagnegate e raccolti compromessi, strade, condotte e strutture pubbliche danneggiate. La Giunta comunale diha fatto il bilancio dei danni causati dalle abbondanti e quasi incessanti piogge del mese di maggio e ha chiestodi dichiarare lo stato di calamita’ naturale. La delibera porta la data di venerdì scorso e da oggi e’ in pubblicazione all’Albo pretorio. “Le colture arboree e orticole hanno subito danni gravi che gli operatori agricoli ci hanno segnalato e costituiscono un duro colpo all’economia del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Andrea Lutzu – danni rilevanti sono stati subiti anche dalle infrastrutture pubbliche, in particolare strade urbane e rurali, condotte per lo smaltimento delle acque piovane e anche edifici pubblici”. Come previsto dalle normative, la delibera della Giunta ...