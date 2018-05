Maltempo Germania | valanghe di fango per le strade

Maltempo in Germania : pioggia e grandine danneggiano le abitazioni e allagano le strade : Forti tempeste si sono abbattute sulla Germania negli ultimi giorni. I vigili del fuoco hanno risposto a migliaia di emergenze, che andavano dagli allagamenti degli appartamenti fino all’impraticabilità delle strade . Fortunatamente il forte Maltempo non ha provocato feriti. Forti piogge, vento e grandine hanno colpito gran parte del Paese, soprattutto il nord risulta il più provato. Proprio a nord, i vigili del fuoco hanno risposto a quasi 2.000 ...

Ondata di Maltempo nel nord della Germania : pesanti danni - allagamenti ed evacuazioni : Un’ Ondata di maltempo con piogge intense ha colpito nella giornata di ieri la Germania del nord , in particolare i dintorni di Amburgo, e i Laender di Assia e Turingia: registrati gravi allagamenti e pesanti danni alle abitazioni. Migliaia gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto con le idrovore, per liberare le strade e le cantine inondate dall’acqua. Diversi residenti sono stati evacuati a Oststeinbeck, nel Land dello ...

Maltempo - incredibile ondata di freddo in Europa : tempeste di neve e grandine in Francia - Germania - Belgio e Lussemburgo - 4 alpinisti morti in Svizzera : La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta di neve e forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di Francia, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ...