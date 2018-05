Maltempo | alluvione in Gran Bretagna | un morto e centinaia di case inondate 

Maltempo Reggio Emilia : alluvione a Lentigione - riaperte le piccole imprese : Tutte le piccole imprese colpite il 12 dicembre dall’esondazione del fiume Enza a Lentigione, in provincia di Reggio Emilia, hanno riaperto: “E’ stato un percorso difficile, un percorso che ha incontrato, però, anche la solidarietà di alcune aziende tra cui il Gruppo Realco e la ditta Opem che hanno donato attrezzature e arredamenti consentendo una piu’ rapida ripresa delle attività,” spiega la responsabile della ...

Maltempo Sardegna : 4.7 milioni per i territori colpiti dall’alluvione 2013 : Saranno più di 4,7 milioni di euro le risorse residue messe a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtellì e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione per i danni dell’alluvione 2013. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti dato il via libera al Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza, approvato lo scorso marzo in Giunta, un’azione necessaria per superare la ...

Maltempo Emilia Romagna : contestato il piano alluvione 2015 - ma ‘sono risorse importanti’ : “Nei primi due anni dall’alluvione sono stati destinati al Piacentino oltre 31 milioni di euro per 238 cantieri di messa in sicurezza, difesa idraulica, sistemazione di versanti e dei bacini fluviali. A oggi risulta già investito o in corso di investimento più dell’80% dei fondi disponibili. Con uno stanziamento di 800 mila euro la Regione ha anche sostenuto la ricostruzione di 5 centri sportivi danneggiati o distrutti”. ...