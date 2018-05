Maltempo | 6 smottamenti sulla litoranea Sebino-bergamasco 

meteoweb.eu

Strade, case, box e scantinati allagati: e lungo le provinciali non si contano le frane I DANNI - Il maltempo provoca smottamenti in via Adriatico Chiusa e riaperta la strada sotto Porta Tufilla

(Di lunedì 28 maggio 2018) Oltre al danneggiamento del ponte che porta all’abitato di Fonteno, che ora è isolato, le violente precipitazioni delle ultime ore hanno causato anche altri gravi disagi nella zona del mediobergamasco.del lago tra Riva di Solto e Tavernola sono scesi sei, in mezzo ai quali sono rimasti bloccati diversi automobilisti. In Val Cavallina e’ stata bloccata per un paio d’ore la provinciale che da Endine porta a Monasterolo: l’acqua, esondando dalle vallette laterali, ha rotto gli argini e allagato box e scantinati. L'articolo: 6Meteo Web.