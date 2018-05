Madre uccide la figlia | dà fuoco a casa e si getta dal quarto piano

Uccide la Madre e si barrica in casa : Pasquale nel vortice della follia dopo un amore svanito : «Bastardo, bastardo» : i carabinieri portano via Pasquale De Falco, e la gente che per dieci ore ha assistito all'assedio, urla, si agita, tenta di inseguire l'auto dove è...

