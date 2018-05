Madonna | il figlio Rocco da skater a piccolo lord | guarda quanto è cambiato

Madonna di Medjugorje - messaggio del 2 maggio 2018 : 'Vivendo nell'amore compiete la volontà di mio Figlio' : Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi ...