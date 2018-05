M5S | parlano i militanti | ”Hanno tradito il voto degli italiani” “E’ una vergogna non si

M5S - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...