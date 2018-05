M5S non esclude alleanza con Lega : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Potrebbe cadere un altro grande tabù del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte governo M5S-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di governo messo insieme nelle ultime settimane – siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo ...

Mattarella propose Giorgetti a M5S-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

Governo : fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne (2) : (AdnKronos) – Intanto sul fronte Lega Salvini prende tempo. “Mi faccia ragionare a mente fredda… – risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini – Sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti”. E se Salvini da un lato glissa alle domande, dall’altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane fianco a fianco: “Ho trovato persone serie, di buonsenso, che ...

Governo ultime notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5S : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)

Governo - Di Stefano (M5S) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Governo : Candiani - Cottarelli? Pacchetto pronto - non volevano governo Lega-M5S : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L'incarico a Cottarelli? E' evidente che era un Pacchetto già pronto. Mattarella prima non ha dato l'incarico al centrodestra perché non aveva i numeri, poi dopo che Conte rimette il mandato, convoca subito Cottarelli... C'è un disegno dietro di chi voleva impedire ch

A Btp e Ftse Mib non basta segnale di rigore da Mattarella - sale incertezza su rischio alleanza M5S-Lega : Sergio Mattarella ha sbarrato la strada a M5S e Lega opponendosi al nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia . Si allontana il rischio di brevissimo di un governo Lega-M5S, con programmi ...

M5S - parlano i militanti : ”Hanno tradito il voto degli italiani”. “E’ una vergogna non si può andare avanti così” : “Hanno tradito il voto degli italiani”. Il coro, tra i militanti del Movimento cinque stelle, è unanime. Riuniti a Fiumicino dal loro leader, Luigi di Maio gli elettori del Movimento se la prendono con il presidente Sergio Mattarella, al quale poco prima dal palco Di Maio ha annunciato la messa in stato d’accusa L'articolo M5S, parlano i militanti :”Hanno tradito il voto degli italiani”. “E’ una ...

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Institano su Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...

Governo M5S-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...