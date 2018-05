M5s | Luigi Di Maio cosa farà? Video Facebook Bandiera italiana su finestre | ora in

M5s - cosa farà Luigi Di Maio?/ No alla fiducia a Cottarelli e niente consultazioni : asse con la Lega? : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:35:00 GMT)

Governo - Luigi Di Maio (M5s) : “Savona? Valore aggiunto - ma ministri li scelgono Mattarella e Conte” : “Paolo Savona? Un Valore aggiunto. Una persona valida che ci può dare una mano a livello nazionale e internazionale. Ma i ministri li sceglie il Presidente della Repubblica di concerto con il premier incaricato Conte“. Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio. “Per me e per Salvini Savona è una persona all”altezza della situazione, ma capiamo che c”è un’interlocuzione istituzionale da fare”, ha ...

Elio Lannutti - il senatore M5s massacra Luigi Di Maio : parole durissime su Giuseppe Conte e Massolo : Un durissimo intervento, su Facebook, firmato da Elio Lannutti , ex leader dei consumatori e neo-senatore del M5s . Nel mirino ci finisce la scelta di proporre Giuseppe Conte premier, oltre ad alcuni ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al governo senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

Governo - il voto M5s sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Luigi Di Maio - va via un altro futuro ministro : Pasquale Tridico molla il M5s : Non è neanche nato e già il governo Lega-M5s perde i primi pezzi da novanta. A mollare Luigi Di Maio nel pieno delle votazioni sulla piattaforma Rousseau sul contratto di governo è Pasquale Tridico , ...

Luigi Di Maio - il tracollo di M5s nei sondaggi. Supermedia Youtrend : per la prima volta dal 4 marzo... : Per la prima volta negli ultimi due mesi il Movimento 5 Stelle scende nei sondaggi sotto la soglia raggiunta alle elezioni del 4 marzo. Continuano, invece, a salire la Lega e il centrodestra : la ...

Vincenzo Spadafora - il braccio destro di Luigi Di Maio che fa esplodere il M5s : se va lui nel governo - è finita : Malumori nel Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo Spadafora . Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Luigi Di ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il governo - 'che poltrona ha offerto il M5s alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...

Governo Lega-M5s - Luigi Di Maio : “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” : “Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene”. Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S L'articolo Governo Lega-M5S, Luigi Di Maio: “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GOVERNO LEGA-M5s - MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'indiscrezione sull'accordo Lega-M5s : verso il ministero del Lavoro - lui che non ha mai lavorato : Sul vertice al Pirellone di Lega e Movimento 5 stelle girano alcune voci. Dal 'terzo uomo', un 'tecnico-politico' che sarà il presidente del Consiglio alla composizione della squadra di governo. Pare ...

Governo M5s-Lega - Orietta Berti : “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” : “Sono contenta del Governo Salvini – Di Maio, vada come vada sono sempre contenta. Sono contenta di Salvini come alleato.” così Orietta Berti, ospite dello spazio dedicato alla Regione Piemonte commenta il sempre più probabile Governo tra Lega e M5s. L'articolo Governo M5s-Lega, Orietta Berti: “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.