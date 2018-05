M5s | cosa farà Luigi Di Maio? No alla fiducia a Cottarelli e niente consultazioni | asse

M5s - impeachment per Mattarella : cos'è e cosa significa : Il tutto è partito dal nome di Paolo Savona, economista euroscettico e famoso per aver proposto un piano B per l'uscita dell'Italia dall'euro, come prossimo titolare del ministero dell'economia. Un ...

Salta il governo M5s-Lega : cosa è successo e cosa succederà ora : Domenica 27 maggio 2018, ora 20.01. Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, annuncia che il premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico al presidente della Repubblica , Sergio ...

Salta il Governo M5s-Lega - che cosa succede adesso? : Il professor Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico per la formazione del Governo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo così ufficialmente la crisi istituzionale. Che cosa succede adesso? Quali sono gli scenari più probabili? Tra il ritorno al voto immediato e il Governo del presidente, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.Continua a leggere

Contratto di governo Lega-M5s - tra programmi e governo : cosa è rimasto e cosa è scomparso : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

La Direzione artistica del TVE interviene su Luca Fiorino - M5s - : 'Cosa si vuol far pagare di aver detto "consulente" al posto di "... : Luca, per evitare "chiacchiere" non è stato presente negli spettacoli all'interno dei cartelloni del teatro di Messina rinunciando al suo lavoro, così come io ho rinunciato alle mie compagnie. Luca ...

Governo M5s-Lega - cosa si inventerà l’opposizione? : Finalmente ci siamo. Si parte. E’ dal 20 aprile che lo dico e lo penso, e adesso, dopo il via libera di Sergio Mattarella la pagina bianca scritta inequivocabilmente dagli elettori il 4 marzo sarà consegnata al Paese dopo circa 80 giorni. Per chi pensa che sia finita con il fango, le invasioni di campo, le intromissioni indebite, si può solo affermare mutuando uno slogan sessantottino: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat!”. Adesso ...

M5s - Carelli : 'Salta Conte premier? Non lo escludo. Ancora non sappiamo cosa succederà oggi' : E alla domanda se con Paolo Savona al dicastero dell'Economia il Governo per il cambiamento potrebbe predisporre un piano per uscire dall'euro, la Carelli ha spiegato: 'Lo escludo. Se le cose vanno ...

M5s-Lega - Di Maio : “Polemiche sul curriculum di Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : “Non sanno più cosa inventarsi”. Così il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio risponde ai cronisti, che gli chiedono un commento alle polemiche sul curriculum di Giuseppe Conte e sul suo coinvolgimento nel caso Stamina. Entrando alla Camera Di Maio smentisce un incontro con Conte, mentre su quello odierno con Salvini puntualizza: “Perché ci vediamo? Stiamo facendo un governo” L'articolo M5s-Lega, Di Maio: ...

Conte - il giallo del cv. M5s : mai citati titoli a New York. Di Maio : non sanno cosa inventarsi : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University. Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha perfezionato gli studi nella prestigiosa accademia...

Cosa pensa l'Ue del governo M5s-Lega - e viceversa - : I moniti di Francia e Germania Dopo le parole di ieri sull'Italia rischio per l'euro del ministro dell'economia francese, Bruno le Maire , oggi è il capogruppo del Ppe all'Europarlamento a consegnare ...

Cosa pensa l'Ue del governo M5s-Lega (e viceversa) : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. In vista delle raccomandazioni agli stati membri che la Commissione europea pubblicherà mercoledì e mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo Lega-M5S, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo Ue. Dopo settimane di ...

Giuseppe Conte - il premier di M5s e Lega e quella indiscrezione : 'Cosa risponde via sms a chi lo cerca' : E poco tempo, perso com'è stato fino a oggi tra ricerche, studi e pubblicazioni in giro per il mondo, dagli Usa alla Francia. Minuti contati, da dedicare al diritto. Forse per questo, e forse per ...

Lega-M5s - domani il premier Conte - Spadafora o Roventini Salvimaio - cosa influenza la scelta : Il Presidente del Consiglio del governo Lega-M5s non sarà Silvio Berlusconi. Malgrado la boutade del Cavaliere recentemente riabilitato, è piuttosto difficile che il Presidente Sergio Mattarella gli conferisca l'incarico, e che soprattutto Matteo Salvini e Luigi Di Maio finiscano per indicarlo. Segui su affaritaliani.it

GOVERNO M5s-LEGA/ Cosa succede se Di Maio diventa di destra? : Tre domande si possono legittimamente porre fin d'ora al patto di GOVERNO M5S-LEGA e qualche risposta si può anche tentare. L'analisi di MARIO BARCELLONA