L' Unione europea propone il bando delle cannucce

Lettera di Savona : "Credo a Unione politica europea" : L'economista, in una nota, chiarisce la sua posizione dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle sue idee in materia di unione europea

Xylella : l'Unione europea approva estensione area quarantena : Lo ha deciso il comitato fitosanitario permanente di Bruxelles che ha così coinvolto paesi pugliesi che mai prima d'ora avevano avuto a che fare con il batterio killer degli ulivi -

Governo - Salvini : “L’Unione europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Matteo Salvini : "Farò l'opposto di quello che ci dice l'Unione europea" : "L'Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.Salvini poi affronta la questione del professore Paolo Savona candidato a fare il ministro dell'Economia. "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - ...

Gli italiani pensano ancora pessime cose dell’Unione Europea : Lo mostra – insieme ad altre cose – l'annuale grande sondaggio del Parlamento Europeo sulla percezione dei cittadini nei vari stati The post Gli italiani pensano ancora pessime cose dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

L'Unione europea "regala" i suoi segreti agli americani : L’incredibile vicenda della Icf, società di contractor vicina all’Intelligence Usa a cui la Ue rivela progetti e documenti in cambio di consulenze. E così, nella guerra commerciale scatenata da Trump, Washington parte in netto vantaggio A US Intelligence and Army Contractor has advised major EU Commission decisions"

Unione europea - si riunisce il Comitato sorveglianza Por Fesr 2014-2020 e Fse 2014-2020 : Si terrà mercoledì 23 maggio , nella Sala delle Pietre del Palazzo del Comune di Todi, il Comitato di sorveglianza unico dei POR Fesr 2014-2020 ed FSE 2014-2020, con avvio alle ore 9,30. Sarà presente ...

Boxe – Al teatro Principe Devis Boschiero diventa campione dell’Unione Europea : Al teatro Principe nel match tra Bochiero e Korubanov si consacra campione dell’Unione Europea il pugile italiano Con un match spettacolare che ha entusiasmato il pubblico, sabato scorso al teatro Principe di Milano, Devis Boschiero ha battuto ai punti Faroukh Korubanov conquistando il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. Boschiero ha tenuto l’iniziativa dal primo all’ultimo round, andando a segno con delle precise combinazioni al ...

Unione monetaria europea - quali i difetti e quali le possibili vie di uscita : di Nicola Acocella Nell’Unione monetaria europea (Ume) le istituzioni e le politiche intraprese hanno tollerato o alimentato asimmetrie in parte preesistenti, che hanno generato a loro volta squilibri macroeconomici. Indichiamo prima le istituzioni e le politiche europee e poi le asimmetrie. Segue qualche riflessione sulle possibili vie di uscita. I difetti delle istituzioni dell’Unione monetaria europea L’Ume, entrata in vigore il 1° gennaio ...

Boxe - Devis Boschiero stellare! Vince la cintura dell’Unione europea - demolito Kourbanov : che trionfo a 36 anni : Devis Boschiero ha firmato un’impresa stellare e ha conquistato la cintura dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. A 36 anni il pugile veneto ha scritto una nuova pagina emozionante della Boxe italiana e ha confermato la sua immensa classe che non viene scalfita dal passare del tempo. Al Teatro Principe di Milano, Boschiero ha sconfitto il belga Faroukh Kourbanov ai punti con verdetto unanime (116-112, 115-113, 116-113) al termine ...

L'Unione europea chiede aiuto agli americani. Società di contractor consiglia la Commissione : L'incredibile vicenda della Icf: agenzia vicina all'Intelligence Usa a cui la Ue svela tutti i suoi segreti. L'inchiesta esclusiva dell'Espresso

L'Unione europea all'Italia : serve la manovrina : Arriva la conferma. Bruxelles non aprirà sull'Italia alcuna procedura per debito eccessivo, ma ribadirà la richiesta di una correzione dei conti di circa lo 0,3% del Pil. Il che...

Unione europea dichiara guerra alla plastica. Presto diremo addio anche a piatti e posate di plastica : Distese di rifiuti galleggianti e vere e proprie isole di materiale inquinante sono alcune delle spaventose immagini che ormai da molti anni mettono in evidenza i danni provocati dall’inquinamento ambientale che non risparmia i nostri mari, ed è una evidenza il fatto che gran parte di questi rifiuti siano formati da plastica, generando un problema che deve essere affrontare con politiche adeguate per evitare che peggiori ulteriormente. Da ...