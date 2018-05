Lunedi 28 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 28 maggio 2018. Su Canale5 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 : Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 Rai1, ore 20.30: Italia – Arabia Saudita Tre amichevoli in una settimana, per addolcire almeno un po’ l’amarezza dell’assenza dal Mondiale russo ma, soprattutto, per gettare le basi del nuovo corso azzurro, con il neo CT Roberto Mancini in panchina, in vista del primo impegno “ufficiale”, con i tre punti in palio, a settembre contro la Polonia di Lewandowski per il primo ...

L’Intervista : anticipazioni lunedì 28 maggio - ospite Paolo Bonolis : lunedì 28 maggio in seconda serata su canale 5 sarà ospite di Maurizio Costanzo nel talk show “L’Intervista”, Paolo Bonolis. Il simpatico conduttore romano si racconterà a 360° dai suoi esordi lavorativi negli anni Ottanta ai successi di oggi. Ci sarà spazio per approfondire anche la vita privata del conduttore. L’Intervista, Paolo Bonolis si racconta a Costanzo: anticipazioni Un ospite d’eccezione a L’Intervista di Maurizio Costanzo, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 28 maggio 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tenta di convincere Bill (Don Diamont) a trovare una soluzione, insieme a Liam (Scott Clifton), per ricomporre il loro rapporto. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) che Bill ha intenzione di prendersi un’aspettativa e che Liam subentrerà al suo posto. Thomas (Pierson Fodè) chiama Sally (Courtney Hope) ...

Convegno Paesaggio e turismi nella terra delle gravine lunedì 28 maggio a Castellaneta : Castellaneta. Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale: un patrimonio ricco, perché costituito dall’insieme di arte, letteratura, monumenti, siti

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018: Severo si comporta stranamente e nasconde qualcosa a Candela ma, dopo essere stato messo alle strette dalla moglie, decide di svelarle una sorpresa… Julieta e Saul rompono la loro storia d’amore in pubblico, in particolare davanti a Dolores che subito comincia a sparlare dei due ragazzi… A Candela non piace la sorpresa che le ha preparato Severo e gli dice ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 28 maggio 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di ristabilire la calma tra gli operai dei cantieri, ciò mentre Marina (Nina Soldano) giunge a Montecarlo in cerca di un acquirente per gli yacht… Tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) aumenta la tensione… La visita di Renato (Marzio Honorato) ai genitori di Nadia (Magdalena Grochowska) va alla ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata 457 di Una VITA di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018: Seguendo gli ordini di Cayetana, Elena verifica che Ursula faccia fuori suor Ascension con le sue mani. Liberto ritorna indenne in sartoria e festeggia con Rosina e Susana. Il colonnello ha sparato in aria ed è tornato a casa, portando con lui Elvira… Felipe ha paura che Consuelo voglia chiedere l’annullamento delle sue nozze e in effetti la suocera gli dà ...

Stipendio dipendenti Scuola - gli arretrati lunedì 28 maggio : NoiPa ufficializza la data del pagamento degli arretrati del personale del comparto Scuola con una comunicazione sul proprio portale a tutti i dipendenti pubblici del settore Istruzione e Ricerca. Finalmente arrivano, quindi, gli arretrati, in base all'aumento degli stipendi, relativi al nuovo contratto 2016/18 con un'emissione speciale lunedì 28 maggio prossimo. Esigibilità nel corso dell'intera giornata NoiPa, però, precisa che l'esigibilità ...

ANAS - Lunedì 28 maggio 2018 saranno avviate le attività di allestimento del cantiere : Al via i lavori di manutenzione al ponte sul Fiume Po a Pontelagoscuro 24-05-2018 / Giorno per giorno EMILIA ROMAGNA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PONTI SUL PO E SUL RENO, LUNGO LE ...

Scuola - arretrati da lunedì 28 maggio : ecco quanto prenderanno gli insegnanti : lunedì prossimo, 28 maggio, è la data di esigibilità per avere gli arretrati degli aumenti previsti per il triennio 2016-2018 dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Istruzione ...

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...

