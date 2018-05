Luna dei fiori | il plenilunio di maggio influenza la tua vita

dilei

: Dorme la luna sul luccichio dorato dei tuoi pensieri. - Meniel12 : Dorme la luna sul luccichio dorato dei tuoi pensieri. - SerenaColavita : ...e mi piace pensare che sia stato proprio un raggio di luna ad illuminare con una alone di romantica magia la tor… - ilariadb71 : Domani 16.19 luna piena e 'festa' del Buddah. Chi desidera puo' Vestirsi di bianco, arancio, giallo o oro Mettere… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Unapiena non è certo una rarità, ne possiamo vedere una ogni mese, ma quella diha qualcosa di davvero speciale. I nativi americani, già in epoche lontane, avevano notato come latura di anemoni, campanule, violette e altre specie dicoincidesse proprio con ildi. E’ per questo motivo che l’hanno soprannominatadei, e con questo nome la conosciamo ancora oggi. Pare che ildiabbia significati spirituali, e che possare ladelle persone. Si dice che ladeidiffonda un’aurea magica, e che sia un periodo particolarmente propizio per concentrarsi sulla propria spiritualità e, per chi è interessato al tema, su pratiche esoteriche. Simbolo di ricchezza e abbondanza, lapiena diè un periodo particolarmente vantaggioso per concepire un bambino: se stai cercando di ...