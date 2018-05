Lotta alla criminalità | ondata di controlli e perquisizioni nei quartieri

Roland Garros 2018 : Francesca Schiavone Lotta - fatali due tie-break. L’azzurra eliminata al primo turno dalla giovane Kuzmova : Francesca Schiavone lotta ma due tie-break le sono fatali nel primo turno del Roland Garros 2018 contro la giovane slovacca Viktoria Kuzmova, n.84 del mondo. Un 7-6 7-6, in 1 ora e 42 minuti di partita, che lascia un po’ d’amarezza alla Leonessa, uscita di scena però a testa alta. Nel primo set la lombarda è subito costretta ad inseguire: indietro di un break nel quarto game, in un turno al servizio negativo. Francesca, però, non ...

Arma - Lotta alla criminalità : controlli a tappeto in città nella notte : BRINDISI - Continua serrata l'attività di controllo straordinario del territorio effettuata dai carabinieri del comando Provinciale nel capoluogo nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di ...

Paolo Savona - il «Lottatore» fuggito dalla guerra e andato al Bilderberg : «La mia prima “sensazione di vita” fu quando nel 1943, all’età di 7 anni, mi caricai una valigia in spalla per fuggire da Cagliari, poche settimane prima che la casa della mia famiglia venisse bombardata e distrutta». Quella, è stata l’ultima volta che Paolo Savona è fuggito. Nei successivi 75 anni l’economista di origini sarde ha scelto di lottare, in un modo nell’altro. Prima all’Università, poi al servizio ...

MotoGp – Dovizioso ci crede ancora - dalla Lotta per il titolo al futuro compagno : “sono curioso anch’io” : Andrea Dovizioso, la lotta per il titolo Mondiale e il suo futuro compagno di squadra: il forlivese della Ducati ci crede ancora E’ stata presentata ieri l’autobiografia di Andrea Dovizioso, Asfalto. Il pilota della Ducati ha autografato ieri diverse copie del suo libro per alcuni tifosi, per poi raccontare anche le sensazioni con le quali arriva al prossimo Gp, quello del Mugello, dopo due pesanti zero: “credo che il Mugello ...

Oltre il "premier non eletto" : cosa pensa Conte di economia - vaccini - Lotta alla mafia? : Per sette anni hanno ripetuto la cantilena del "premier non eletto", hanno avuto il coraggio di dirlo anche quando a Palazzo Chigi è arrivato Matteo Renzi, che ha ricevuto milioni di voti alle primarie del Pd in ben tre votazioni vere ed era il leader del primo partito in parlamento, sostenuto da milioni di elettori e arrivato al record del 40% alle Europee del 2014.Anni e anni di falsa propaganda, spazzata via in queste ore dall'ennesima ...

Circo Massimo - Di Matteo 'Lotta alla mafia In campagna elettorale se n è parlato poco' : ROMA - Ventisei anni dopo la strage di Capaci , l'Italia è ancora in affanno nella lotta alla mafia. Il magistrato della Procura Nazionale Antimafia Nino Di Matteo , intervistato in Circo Massimo su ...

Giovanni Falcone - Strage di Capaci : 26 anni fa l'attentato/ La sua idea di legalità alimenta Lotta alla mafia : Giovanni Falcone, Strage di Capaci: 26 anni fa l'attentato che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:29:00 GMT)

Palermo : Lotta all'abusivismo commerciale - controlli a Ballarò : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un arresto, tre denunce, due sequestri e oltre 8mila euro di multe E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia nel quartiere Ballarò di Palermo per contrastare l'abusivismo commerciale. Il primo sequestro è scattato nei confronti di un centro scommesso

Campagna Mondiale di Sensibilizzazione per la Lotta all’Ipertensione Arteriosa promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League : Ancora una volta l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli ospita un’iniziativa di prevenzione: giovedì 17 maggio 2018 si terrà infatti un’importante giornata dedicata alla salute. Dalle 9.00 alle 13.00 due ambulatori del padiglione M si apriranno alla città per dare spazio alla prevenzione dell’Ipertensione Arteriosa (in occasione della XIV Giornata Mondiale promossa dalla World Hypertension League e sostenuta dalla Società Italiana ...

Giornata internazionale di Lotta alla omo-bi-transfobia - 'Libere e Liberi di amare' : In un mondo che sembra ancora incapace di integrare in maniera soddisfacente la vita e i progetti delle persone LGBT , lesbiche, gay, bisex e trans, è fondamentale creare momenti di condivisione e ...

Fabrizio Frizzi : ecco l'eredità lasciata a CarLotta e alla figlia Stella Video : eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Fabrizio Frizzi [Video]. A distanza di due mesi dalla sua morte improvvisa, il sessantenne continua a restare nel cuore di tutti. Il 26 marzo scorso, il conduttore televisivo del noto game show 'L'Eredita'' è venuto a mancare improvvisamente, presso l'ospedale sant'Andrea di Roma. Il 27 ottobre 2017 durante una registrazione del programma, Frizzi è stato colpito da un'ischemia cerebrale. Dopo alcune ...

Roma - firmata l’ordinanza per la Lotta alla zanzara tigre : privilegiati i prodotti biologici : È stata firmata a Roma l’ordinanza per la prevenzione e contrasto alla diffusione dell’Aedes albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre, in vigore da maggio a dicembre 2018. Nel testo vengono indicate le strategie di controllo dell’infestazione, le modalità di esecuzione dei trattamenti, i prodotti di cui è vietato l’utilizzo e le norme di prevenzione per tutelare la salute dei cittadini. Lo comunica in una nota il ...

