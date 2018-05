L' oroscopo di Simon and The Stars dal 28 maggio al 3 giugno “Luna Piena in Sagittario”

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 21 al 27 maggio). “Primo Quarto di Luna” : ARIETEE' come tornare sui banchi di scuola. Per chi si sta cimentando con un nuovo incarico o con un progetto personale, ma anche per chi ha iniziato da poco un nuovo lavoro, è tempo di tornare a scuola. Con il bloc-notes e la penna a prendere appunti, a capire le regole di un nuovo mondo per poi imparare a muoversi con disinvoltura. Urano, che dalla scorsa settimana è entrato nella tua "area" dei soldi e del lavoro, può ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 14 al 20 maggio) : “Luna Nuova in Toro” : ARIETEDopo due lunghissimi mesi, Marte molla finalmente le ostilità e le energie tornano a scorrere nella stessa direzione dei tuoi obiettivi. Alcuni progetti hanno subìto rallentamenti, hanno avuto bisogno di una fase di rodaggio e lunghe trattative, e non sono mancati confronti/scontri talvolta ad alto tasso di tensione. Alcuni hanno avuto la sensazione di trovarsi in mezzo ad un campo di battaglia, tra opposti schieramenti, per ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 7 al 13 maggio). “Ultimo Quarto di Luna” : ARIETETante le novità professionali che di recente hanno costellato la vita dell'Ariete. Tante quante le vene che si sono gonfiate sul collo con la lunga quadratura di Marte che, da almeno un paio di mesi, ha stimolato alcuni confronti/scontri con capi, referenti, controparti nelle trattative, etc. Il periodo di trincea tuttavia sta per concludersi: dalla prossima settimana il pianeta rosso smette di surriscaldare gli animi e aiuta a fare ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 23 aprile al 29 aprile 2018) : “Primo quarto di Luna” : ARIETECon l'ingresso del Sole nella Seconda casa dei "soldi", inizia una settimana che vede molti Arieti alle prese con discussioni sulle condizioni economiche di un accordo o di un rapporto di lavoro. In molti casi, si arriva finalmente ad un punto decisivo in una trattativa (se non addirittura in un braccio di ferro) che si trascina da metà marzo e che potrebbe aver subìto una battuta d'arresto intorno al 5 aprile. Potrebbe ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 16 aprile al 22 aprile 2018) : "Luna Nuova in Ariete" : ARIETECaro Ariete, quella che sta per iniziare ha tutta l'aria di essere una settimana importante e densa di eventi. Si parte con la Luna Nuova, sinonimo di inizi e di nuove partenze. Per molti nati del segno, dopo una prima parte di aprile dedicata agli "ultimi preparativi", arriva il momento di dare fuoco alle polveri e debuttare in nuovi progetti o incarichi professionali. Mercurio diretto rimette in moto accordi e trattative che negli ultimi ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 9 aprile al 15 aprile 2018). “Ultimo Quarto di Luna in Capricorno” : ARIETEC'è una parola chiave che in questo periodo caratterizza al meglio il tuo ambito lavorativo. La parola è: "responsabilità". Può voler dire tutto e niente, me ne rendo conto. Ma "responsabilità" è una parola grande perché esprime coraggio, capacità di assumere una posizione una posizione "adulta" su una determinata situazione di lavoro, valutandone i possibili effetti. E' un periodo in ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 26 marzo al 1 aprile 2018) : "Luna Piena in Bilancia". : ARIETEBenvenuta primavera, la tua stagione, fase dei nuovi inizi per eccellenza. Per molti nati del segno arriva il momento di lanciare un'attività o un progetto, di prendere servizio in un nuovo ruolo, sede o mansione. Dopo lunghi preparativi, entriamo finalmente nel vivo di questo 2018 così importante per la tua crescita professionale. Con Marte in quadratura, chi sta attuando un cambiamento, potrebbe aver bisogno di una fase di ...

