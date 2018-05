Lorella Cuccarini | «Basta balli e canzoni ora voglio recitare»

Simona Ventura loda Lorella Cuccarini - frecciatina alla Parisi : la reazione di Heather : Amici, Simona Ventura contro Heather Parisi: viene tirata in ballo pure Lorella Cuccarini Ormai non ci sono più dubbi: c’è vera e propria antipatia tra le giurate di Amici 17 Simona Ventura e Heather Parisi. Nell’ultima puntata del talent show la conduttrice non ha risparmiato una frecciatina alla collega tirando in ballo Lorella Cuccarini, storica […] L'articolo Simona Ventura loda Lorella Cuccarini, frecciatina alla Parisi: ...

Lorella Cuccarini sul set de L’Isola di Pietro 2 : i primi dettagli sul suo personaggio : È di qualche settimana fa la notizia che Lorella Cuccarini sarà sul set de L'Isola di Pietro 2 al fianco di Gianni Morandi. L'annuncio ha lasciato in molti un po' titubanti sull'arrivo della showgirl in tv ma lei stessa ha rivelato che in realtà non ha mai trovato molto tempo per dedicarsi alla recitazione, almeno fino a questo momento. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini si racconta e rivela alcune notizie ...

«L’Isola di Pietro» 2 : arrivano Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis : Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Sono loro le novità più ghiotte della seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide con Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni, pediatra disponibile e dal sorriso sempre pronto. Dopo il successo delle prime puntate trasmesse su Canale 5 la scorsa stagione (la media è stata di 4.314.000 spettatori), si riprende lì dove tutto si era fermato, fra conferme e new ...

L'Isola di Pietro 2 - via alle riprese : nel cast anche Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis : Mediaset non vuole perdere tempo e si è messa subito al lavoro sulla seconda stagione de L'Isola di Pietro, la fiction rivelazione (almeno sul fronte degli ascolti) di quest'anno: con una media di 4,3 milioni di telespettatori, infatti, la serie tv con protagonista Gianni Morandi ha permesso a Canale 5 di scoprire nella domenica una nuova collocazione per le proprie fiction. E per la seconda stagione, nel cast ci saranno due nuovi ingressi: ...

L’Isola di Pietro 2 con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis? Prime foto dal set in Sardegna : Colpo di scena in Sardegna dove proprio in questi giorni sono iniziate le riprese de L'Isola di Pietro 2. La fiction di successo di Canale 5 con Gianni Morandi potrebbe vantare nel suo cast anche due new entry d'eccezione ovvero Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Al momento non abbiamo dettagli sui loro ruoli e sulla "durata" del loro intervento ovvero se i loro saranno dei ruoli da guest star o di regular della seconda stagione, fatto ...

L’Isola di Pietro 2 in autunno su Canale 5. Nel cast Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis : Lorella Cuccarini To’, chi si rivede al fianco di Gianni Morandi. Lunedì 14 maggio a Roma sono iniziate le riprese de L’Isola di Pietro 2, serie coprodotta da RTI e Lux Vide che in questa stagione si arricchirà di due vecchie conoscenze del cantante di Monghidoro. La fiction, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel suo proseguo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i personaggi più ...

Lorella Cuccarini/ Il matrimonio? "Dura solo se ci si dice Ti Amo" : Lorella Cuccarini torna a teatro con la commedia "Non mi hai più detto ti amo" e racconta a un noto settimanale quale siano i segreti per avere un matrimonio sereno come il suo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:43:00 GMT)

Fan Caraoke con Lorella Cuccarini torna il 31 maggio su Rai2 (Anteprima Blogo) : Il fatto tutti quanti lo sappiamo. Torniamo indietro di qualche giorno, precisamente a giovedì 10 maggio quando sulla seconda rete della Rai è andata in onda, in diretta, la finale di The Voice. Come sappiamo e come è ormai -purtroppo- quasi una norma, i talent show in diretta e a maggior ragione una finale, "sforano" come si dice in gergo televisivo, cioè vanno oltre l'orario di chiusura previsto dal palinsesto. ...

Lorella Cuccarini furiosa con Raidue : come la mandano in onda - lei resta 'senza parole'. Gelo e imbarazzo : Li chiamano imprevisti della diretta, ma Lorella Cuccarini ci è rimasta molto male e in Rai è scoppiato un caso. 'La più amata dagli italiani' è stata protagonista di Fan Caraoke , il programma di ...

Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice/ Fan Caraoke - slitta la messa in onda : il direttore si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice: Fan Caraoke, slitta la messa in onda e la showgirl polemizza. Su Twitter arrivano le scuse del direttore Andrea Fabiano(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke : il direttore di Rai2 si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai2: “Senza parole” Lorella Cuccarini sbotta contro Rai2. Il motivo? Ieri sera, la finalissima di The Voice of Italy 2018 è andata in onda fino a tardi e la puntata di Fan Caraoke (con lei protagonista) è stata trasmessa praticamente a notte fonda. La Cuccarini, però, non l’ha fatta passare liscia a […] L'articolo Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke: il direttore di Rai2 si scusa proviene da ...

Lorella Cuccarini contro Rai 2 : “Senza parole”. Il direttore si scusa : Lorella Cuccarini “Senza parole” per Fancaraoke. Le scuse del direttore Ieri sera, subito dopo l’ultima puntata in diretta di The Voice Of Italy, è andata in onda una nuova puntata di Fancaraoke che ha avuto come protagonista la tanto amata Lorella Cuccarini. Fin qui tutto bene, tuttavia a scatenare polemiche sono stati gli orari di messa in onda delle trasmissioni. Secondo la guida Tv The Voice Of Italy avrebbe dovuto chiudere la sua ...

FanCaraoke tarda la messa in onda - Lorella Cuccarini polemizza : "Senza parole" : Quella che sarebbe dovuta essere una normale messa in onda del terzo appuntamento con FanCaraoke, condotto da Andrea Perroni con Brenda Lodigiani, diventa un'estenuante attesa. Come sappiamo, ieri sera si è svolta la finale della quinta edizione di The voice of Italy, iniziata alle 21:20, ma con la chiusura prevista attorno alle 23:35 per lasciare spazio al programma di seconda serata, ma così non è stato.La prima e unica diretta di ...

Amici - Marco Garofalo : morto il coreografo/ Il ricordo di Lorella Cuccarini e Giovanna Civitillo : Si è spento alla soglia dei suoi 62 anni il ballerino e coreografo Marco Garofalo: il ricordo delle ballerine di Amici, Elena D'Amario e Giulia Pauselli.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:03:00 GMT)