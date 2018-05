Loredana Lecciso presa di mira e di mezzo c’è sempre Romina A difenderla scende in campo

caffeinamagazine

: Loredana Lecciso e la foto con Al Bano: 'Amore puro' - infoitcultura : Loredana Lecciso e la foto con Al Bano: 'Amore puro' - infoitcultura : Albano Carrisi e Loredana: riavvicinamento tra i 2? Ecco cos'ha fatto la Lecciso - infoitcultura : Loredana Lecciso e la foto di Al Bano su Instagram: ritorno di fiamma? -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Nuova puntata nella saga di Celino San Marco. Questa volta al centro della scena si è affacciatache è rimasta vittima degli haters e per lei non hanno avuto pietà. Il motivo di tutto ciò è in effetti un eccesso di comunicazione. Lory è molto attiva sui social e in questo giorni ha pubblicato una fotografia su Instagram che ha fatto molto discutere. Nell’immagine si vedono la figlia Yasmine insieme al padre, ovvero Al Bano, l’ormai ex cin cui è in grande polemica. La showgirl in questi ultimi tempi è spesso ospite di Barbara D’Urso e in ogni puntata di Domenica Live non fa che puntualizzare su come stanno le cose tra lei e il cantante. Sul social ha voluto far vedere un momento della sua vita privata, uno scatto innocente che vuole solo dimostrare che l’affetto, anzi il grande amore, tra padre è figlia è rimasto immutato nonostante le ...