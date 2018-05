Loredana Lecciso e la foto con Al Bano | Amore puro

“Amore puro”. La foto di Loredana Lecciso scatena i fan. Romina Power per ora non commenta - adesso la palla passa ad Al Bano : Più che un gossip un vero e proprio tormentone. Da mesi ormai non si parla d’altro, del triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Se lui è rimasto sostanzialmente neutrale, affermando solo cole ma la storia con Loredana sia finita, Romina si è spinta oltre arrivando a indicare, più volte, Al Bano come il punto di riferimento della sua vita. Tutto chiaro? Sembra di no, perché qualcosa all’orizzonte potrebbe ...

Al Bano e la figlia Jasmine insieme sui social di Loredana Lecciso (foto) : Loredana Lecciso, nelle scorse ore, ha postato una foto molto toccante con protagonista Jasmine, la figlia avuta dal suo (ex?!) compagno Al Bano con l'emblematica didascalia: "Amore puro".prosegui la letturaAl Bano e la figlia Jasmine insieme sui social di Loredana Lecciso (foto) pubblicato su Gossipblog.it 26 maggio 2018 17:12.

Loredana Lecciso attaccata dai fan di Romina : interviene Dalla Chiesa : Romina Power, Loredana offesa dai suoi fan: le parole di Rita Dalla Chiesa Loredana Lecciso ha postato pochi minuti fa una foto con sua figlia Jasmine e Al Bano, scatenando l’ira dei fan di Romina Power. La rabbia con cui sono stati scritti alcuni commenti è stata talmente alta che è dovuta intervenire anche Rita Dalla Chiesa attraverso un commento. La foto non aveva nulla a che fare con la cantante statunitense o con il loro contestato ...

Albano Carrisi : età - altezza - peso e figli. I ‘segreti’ dell’ex di Romina Power e Loredana Lecciso : Albano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 nella città di Cellino San Marco, provincia di Brindisi, in Puglia, dove vive tuttora. Il suo nome è stato scelto dalla mamma, l’amatissima Iolanda, perché in quel periodo il padre, Carmelo Carrisi, si trovava in Albania con il Royal Italian Army durante la seconda guerra mondiale. Scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino, dalla madre eredita una voce straordinaria, sia in ...

